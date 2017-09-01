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Участие в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ–2017"

Специальные системы и технологии, ССТ, АРМИЯ-2017

27 августа завершилось одно из самых патриотичных и масштабных мероприятий нашей страны — Международный военно-технический форум «АРМИЯ–2017», длившийся пять дней в подмосковной Кубинке. ОКБ «Гамма» приняла участие в выставке и в деловой программе мероприятия.

ОКБ «Гамма», входящее в Группу компаний «Специальные системы и технологии», участвовало в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2017», который проходил с 22 по 27 августа 2017 года. На стенде компании побывали представители военно-промышленного комплекса и ведомств, которые отметили важность систем электрообогрева для повышения надежности и безопасности промышленных объектов и оборудования. В частности, в первый день работы форума стенд ОКБ «Гамма» посетил заместитель Министра обороны Российской Федерации Ю. И. Борисов.

В рамках форума «АРМИЯ-2017» 25 августа ГК «ССТ» приняла участие в одном из круглых столов, организованном Минэкономразвития РФ для предприятий военно-промышленного комплекса и участников проекта «Национальные чемпионы». Эти мероприятия стали эффективной дискуссионной площадкой для обсуждения перспективных направлений сотрудничества госкомпаний и инновационного бизнеса. На круглом столе «Новые функциональные материалы специального назначения и технологии их получения и применения» Артур Мирзоян, GR-директор ГК «ССТ», представил возможности ГК «ССТ» в области разработки нагревательных элементов и систем электрообогрева.

Участие ГК «ССТ» в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2017» позволило компании в очередной раз продемонстрировать готовность к импортозамещению систем электрообогрева на основе саморегулирующихся кабелей собственного производства.

Напомним, что ГК «ССТ» была включена в программу Министерства экономического развития РФ по поддержке инновационных компаний — проект «Национальные чемпионы». Задача проекта — обеспечить опережающий рост отечественных частных высокотехнологических предприятий-лидеров.

Компания: ГК "Специальные системы и технологии"

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