Участие в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ–2017"

6 сентября 2017, 09:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, АРМИЯ-2017
27 августа завершилось одно из самых патриотичных и масштабных мероприятий нашей страны — Международный военно-технический форум «АРМИЯ–2017», длившийся пять дней в подмосковной Кубинке. ОКБ «Гамма» приняла участие в выставке и в деловой программе мероприятия.
ОКБ «Гамма», входящее в Группу компаний «Специальные системы и технологии», участвовало в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2017», который проходил с 22 по 27 августа 2017 года. На стенде компании побывали представители военно-промышленного комплекса и ведомств, которые отметили важность систем электрообогрева для повышения надежности и безопасности промышленных объектов и оборудования. В частности, в первый день работы форума стенд ОКБ «Гамма» посетил заместитель Министра обороны Российской Федерации Ю. И. Борисов.
В рамках форума «АРМИЯ-2017» 25 августа ГК «ССТ» приняла участие в одном из круглых столов, организованном Минэкономразвития РФ для предприятий военно-промышленного комплекса и участников проекта «Национальные чемпионы». Эти мероприятия стали эффективной дискуссионной площадкой для обсуждения перспективных направлений сотрудничества госкомпаний и инновационного бизнеса. На круглом столе «Новые функциональные материалы специального назначения и технологии их получения и применения» Артур Мирзоян, GR-директор ГК «ССТ», представил возможности ГК «ССТ» в области разработки нагревательных элементов и систем электрообогрева.
Участие ГК «ССТ» в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2017» позволило компании в очередной раз продемонстрировать готовность к импортозамещению систем электрообогрева на основе саморегулирующихся кабелей собственного производства.
Напомним, что ГК «ССТ» была включена в программу Министерства экономического развития РФ по поддержке инновационных компаний — проект «Национальные чемпионы». Задача проекта — обеспечить опережающий рост отечественных частных высокотехнологических предприятий-лидеров.