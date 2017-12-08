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Отраслевые новости: Россия

В Госдуме высказались против введения запрета на лампы накаливания мощностью более 50 Вт

В Госдуме высказались против введения запрета на лампы накаливания мощностью более 50 Вт

6 сентября 2017, 16:06
Рубрика: Россия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT прокомментировал предложение Минэнерго о запрете оборота ламп накаливания мощностью более 50 Вт.

«Законодательное принуждение, запреты ни к чему хорошему для граждан не приводят, поэтому такого рода инициативу не поддерживаю. <...> Надо сначала понять, какое количество ламп накаливания свыше 50 Вт находится у населения. Потому что это может быть очередным ударом по карману простого гражданина. Нужно всё делать не в принудительном порядке, а применять стимулирующие меры, которые бы действительно интересовали граждан», — сказал парламентарий.

Ранее замминистра энергетики Антон Инюцын заявил, что Минэнерго до конца года намерено проработать вопрос о запрете на оборот ламп накаливания мощностью выше 50 Вт.

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