В первый день ВЭФ-2017 Александр Новак осмотрел зарядный комплекс для электромобилей в Приморском крае

6 сентября 2017, 16:21
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2017, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак посетил заправочную станцию для электромобилей на ВЭФ-2017. Глава энергетического ведомства осмотрел комплекс, состоящий из двух зарядных станций. Одновременно от одной зарядной станции могут заряжаться два электромобиля, среднее время экспресс-зарядки составляет порядка 40-80 мин, в зависимости от емкости аккумулятора электромобиля. Это первый зарядный комплекс для электромобилей на территории Дальнего Востока.
Министр отметил, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано порядка 100 электромобилей, однако в ближайшей перспективе этот показатель будет расти. «Уже в следующем году на Дальнем Востоке, в ТОР «Надеждинская» планируется начать строительство завода по производству электромобилей», - напомнил Александр Новак.
Александр Новак напомнил, что сейчас Минэнерго России совместно с ПАО «Россети» разрабатывается программа по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории всей страны.
В заключении глава российского энергетического ведомства поздравил Федеральную сетевую компанию с завершением знакового проекта. «Новая зарядная станция будет не только обслуживать существующие электромобили, но и популяризировать экологичный вид транспорта на Дальнем Востоке», - отметил Министр.