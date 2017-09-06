 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

В первый день ВЭФ-2017 Александр Новак осмотрел зарядный комплекс для электромобилей в Приморском крае

В первый день ВЭФ-2017 Александр Новак осмотрел зарядный комплекс для электромобилей в Приморском крае

6 сентября 2017, 16:21
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2017, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Обсудить на форуме

342 просмотра

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак посетил заправочную станцию для электромобилей на ВЭФ-2017. Глава энергетического ведомства осмотрел комплекс, состоящий из двух зарядных станций. Одновременно от одной зарядной станции могут заряжаться два электромобиля, среднее время экспресс-зарядки составляет порядка 40-80 мин, в зависимости от емкости аккумулятора электромобиля. Это первый зарядный комплекс для электромобилей на территории Дальнего Востока.

Министр отметил, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано порядка 100 электромобилей, однако в ближайшей перспективе этот показатель будет расти. «Уже  в следующем году на Дальнем Востоке, в ТОР «Надеждинская» планируется начать строительство завода по производству электромобилей», - напомнил Александр Новак.

Александр Новак напомнил, что сейчас Минэнерго России совместно с ПАО «Россети» разрабатывается программа по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории всей страны.  

В заключении глава российского энергетического ведомства поздравил Федеральную сетевую компанию  с завершением знакового проекта. «Новая зарядная станция будет не только обслуживать существующие электромобили, но и популяризировать экологичный вид транспорта на Дальнем Востоке», - отметил Министр.

Компания: Министерство энергетики РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!