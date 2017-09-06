"Хевел" разбавит солярку солнцем

Как выяснил “Ъ”, СП «Реновы» и «Роснано» «Хевел» запускает программу по строительству на Дальнем Востоке 40 МВт солнечно-дизельных электростанций. Поставлять дизель-генераторы для проектов будет Hyundai, которая может выступить и соинвестором. Окупаемость проектов в изолированных районах Дальнего Востока будет достигаться за счет экономии на дорогом завозном дизтопливе. По оценкам аналитиков, стоимость реализации такого проекта может составить до 6 млрд руб.



«Хевел» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Роснано») будет строить гибридные солнечно-дизельные электростанции на Дальнем Востоке. Как рассказал источник “Ъ”, 6 сентября в рамках ВЭФ российская компания подпишет соглашение об этом с корейской Hyundai Corporation и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Общая мощность проектов — 40 МВт, «Хевел» уже реализовал аналогичные в селах Менза (Забайкалье) и Яйлю (Алтай). В «Хевеле» подтвердили информацию “Ъ”, в Hyundai и агентстве на запрос не ответили.



По условиям соглашения «Хевел» выступит EPC-подрядчиком и поставщиком солнечных модулей, Hyundai поставит дизель-генераторы и накопители, финансирование будет совместным. Пилотный регион и стоимость станций собеседники “Ъ” не сообщают, в «Хевеле» лишь уточнили сроки реализации проекта — 2018–2022 годы. Гендиректор «Хевела» Игорь Шахрай заметил, что компании интересен опыт кооперации с зарубежными партнерами «для дальнейшего выхода на внешние рынки с изолированными системами энергоснабжения».



На Дальнем Востоке не работают механизмы поддержки строительства генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), введенные в европейской части РФ и Сибири. Окупаемость обычно достигается за счет спецтарифов на розничном энергорынке (закупка выработки ВИЭ сетями для покрытия потерь) и через договоры на поставку мощности ВИЭ на оптовом рынке (гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей). Инвесторам в зеленую генерацию на Дальнем Востоке приходится искать иные пути финансирования.



Так, «Хевел» планирует концессии на модернизацию неэффективной дизельной генерации, которая будет включать энергосервисный контракт. Инвестиции будут возвращаться за счет ежемесячного платежа, привязанного к стоимости сэкономленного топлива. Избыток солнечной выработки днем сбрасывается в аккумулятор и расходуется ночью, дизель включается на пиках потребления — утром и вечером. Эта схема позволяет снизить себестоимость энергии в районах, где цены на дизтопливо слишком высоки, а тарифы дотируются. По данным «Хевела», после реализации проекта на 10 МВт и возврата инвестиций субсидии из региональных бюджетов за период работы станций (20–30 лет) могут снизиться на 17,9 млрд руб., до 100,5 млрд руб., расход топлива сократится вдвое.



Схожую технологию, но с использованием ветродизельных установок на Дальнем Востоке реализует подконтрольное «РусГидро» «РАО ЭС Востока». На ВЭФ «РусГидро» планирует подписать соглашение с Чукоткой и «японским инвестором» о запуске в 2018 году пилотного ВИЭ-проекта, сообщил «РИА Новости» глава региона Роман Копин. По его словам, речь идет о ветровых и ветродизельных системах, стоимость «пилота» — около 500 млн руб. «Чем меньше мы завозим угля, дизеля, органики, тем проект будет для нас эффективнее»,— пояснил господин Копин. Подробности проекта в «РусГидро» не комментировали.



По оценке Натальи Пороховой из АКРА, стоимость 40 МВт гибридных установок — около 6 млрд руб., экономия составит 8 тыс. тонн нефтяного топлива или 14 тыс. тонн угля в год. Развитие солнечных электростанций в удаленных районах экономически целесообразно, говорит она, тогда как в Единой энергосистеме их окупаемость достигается лишь при тарифах в десять раз выше текущей цены энергии для конечного потребителя.



Источник: Коммерсант

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