"Холдинг Кабельный Альянс" увеличит объемы поставок продукции предприятиям Газпрома

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК) в течение нескольких лет планирует увеличить объемы поставок продукции предприятиям Газпрома на 30-50%.



Ежегодно компания поставляет газо- и нефтедобытчикам кабели и провода на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Увеличение этого показателя станет возможным в том числе благодаря участию завода «Сибкабель» (входит в структуру ХКА) в реализации дорожной карты Томской области, направленной на развитие кооперации Газпрома и местных предприятий.



«Сотрудничество с такими крупными корпорациями как Газпром и поддержка областной администрации открывают для нас новые возможности и являются дополнительным стимулом для развития производства и освоения выпуска новых высокотехнологичных видов кабелей и проводов. Сейчас мы разрабатываем новые виды продукции, которые необходимы газодобытчикам на перспективу 10-15 лет. Среди них - инновационные шланговые кабели, греющие кабели», - рассказал заместитель директора по продажам ООО «ХКА» Виталий Кабаков.



Свой потенциал и современные разработки «Холдинг Кабельный Альянс» презентовал на встрече главы Газпрома Алексея Миллера и врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина с промышленниками. На стенде ХКА А.Миллеру и С.Жвачкину показали кабели управления торговой марки НИКИ, которые уже востребованы предприятиями Газпрома. Они используются для подключения различных механизмов и аппаратуры, в том числе на объектах переработки.



Кроме того, ХКА поставляет крупнейшему добывающему холдингу силовые кабели с повышенными эксплуатационными свойствами. При их производстве используется продукция нового цеха АО «Сибкабель», в котором выпускают высококачественные резиновые смеси. Цех был открыт в конце 2015 года при участии губернатора Томской области и руководства Уральской горно-металлургической компании. Стоимость проекта составила порядка 570 миллионов рублей.



Уникальное производство резины на заводе «Сибкабель» показали представителям Министерства промышленности и торговли РФ, которые прибыли в Томск вместе с А. Миллером. Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов и его заместитель Евгений Муратов посетили новый цех, цех по производству нефтепогружных кабелей и кабелей для горнорудной промышленности.



Особый интерес у гостей вызвал новый экскаваторный кабель в цветной оболочке, изготовленный по новым требованиям надежности безопасности, утвержденным Ростехнадзором.