За 7 месяцев "Каббалкэнерго" присоединил к электрическим сетям 668 новых объектов

В филиале МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») подведены итоги проведенной работы по технологическому присоединению к сетям объектов физических и юридических лиц за 7 месяцев. В этот период от потребителей поступило 810 заявок, заключено 809 договоров о присоединении 19,6 МВт мощности.



При этом 539 договоров суммарной мощностью 2,4 МВт заключено с физическими лицами, 270 договоров на общую мощность присоединения 17,2 МВт - с юридическими.



Присоединение энергопринимающих устройств к электросетям даст возможность электроснабжения, в частности, нефрологического центра и газовой заправки в г. Баксане, плодового сада в с.п. Баксанёнок, цеха по переработке сельскохозяйственной продукции в с. Кахун, фельдшерско-акушерского пункта в с. Морзох, строительства малоэтажных домов – 24-квартирного в г.п. Кашхатау и 36-квартирного в с. Терскол.



За обозначенный период к электросетям филиала «Каббалкэнерго» подключено 668 новых объектов – на 47 больше прошлогоднего показателя. Компания предоставила заявителям 12,5 МВт мощности. Таким образом, осуществлено фактическое технологическое присоединение к сетям 450 домовладений на 1,9 МВт и 218 предприятий общей мощностью 10,6 МВт.



В перечне объектов, технологическое присоединение которых было выполнено за 7 месяцев т.г., базовая станция сотовой связи в г. Баксане, спорткомплекс в с. Терскол, дачное хозяйство в с. Нартан, овощехранилище в с. Кишпек, магазин-пекарня в с. Пролетарское, плодовый сад в с. Кишпек и пр.



В соответствии с реализацией «дорожной карты» по обеспечению достижения значений целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ компания проводит мероприятия, направленные на упрощение, ускорение и удешевление процедур технологического присоединения.



Эти факторы - значимая форма поддержки развития бизнеса. В частности, с 2013 года сетевая компания значительно сократила сроки технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт: со 149 суток до 97. При этом усредненная стоимость услуг технологического присоединения для всех категорий потребителей снижена за 5 лет более чем в 10 раз – с 1030 руб. до 101 руб. за 1 кВт мощности.



В рамках политики, ориентированной на клиентов – потребителей электроэнергии, филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» целенаправленно проводит работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры, упрощению процедуры технологического присоединения объектов на территории присутствия компании. Общество стремится делать услугу подключения к сетям максимально понятной и простой, в том числе с использованием интернет-сервиса.