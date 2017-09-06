ABB обеспечит электроснабжение канадского ЦОД

Компания АВВ поставит комплексную подстанцию для компании Hypertec в рамках расширения существующего центра обработки данных (ЦОД). Как часть модернизации, существующие 25 кВ питания будут увеличены до 120 кВ, чтобы обеспечить большую безопасность и надёжность электроснабжения на критически важном объекте.



Крупные центры обработки данных потребляют энергию в промышленных масштабах, операции могут использовать количество электроэнергии, сравнимое с потребностями небольшого города. Они часто расположены в холодном климате, чтобы минимизировать затраты на охлаждение и связанные с этим объемы потребления электричества. Прохладный климат Монреаля хорошо подходит для центров обработки данных с дополнительным преимуществом расположения именно здесь являются конкурентоспособные тарифы на электроэнергию, почти полностью основанную на возобновляемых гидроэнергетических ресурсах. Квебек также предлагает привлекательные налоговые стимулы для развития сектора информационных технологий.



Центры обработки данных обычно работают с "избыточными" или резервными запасами для критически важных функциональных элементов, таких как питание, передача данных, контроль окружающей среды и безопасности устройств. Решение АББ будет обслуживать эти потребности и в то же время обеспечит повышенную готовность наличия электропитания и энергоэффективность.



Проект "под ключ", как ожидается, будет завершена к концу 2017 года, предусматривает проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию подстанции КРУЭ 120 кВ с распределением в 25 кВ. В основе решения – комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на напряжение 120 кВ , надежное решение полной заводской готовности для облегчения быстрого монтажа и ввода в эксплуатацию и сведения к минимуму необходимости работы в суровых погодных условиях. Помимо возможности быстрого запуска мощности и экономичности, оборудование сконструировано по высоким стандартам надежности и безопасности, что особенно важно в индустрии обработки данных. Место установки расположено в непосредственной близости от нового офиса АББ в Монреале, что обеспечивает эффективное сотрудничество в процессе выполнения проекта и легкого доступа к экспертным знаниям АББ после запуска оборудования.



“АББ ключевой партнер в Hypertec в строительстве центра обработки данных. Наша инфраструктура была бы невозможна без инновационных технологий в области ЦОД АББ и их понимания того, что интеллектуальное бесперебойное питание является основным требованием в центре обработки данных”, - сказал Элиот Адут, исполнительный вице-президент по эксплуатацииHypertec. “Мы решили работать с ABB, так как они имеют глобальный опыт в развертывании интеллектуальных сетей связи и промышленной автоматизации для центров обработки данных”.



“Мы рады работать с такой прогрессивной компанией, как Hypertec в целях повышения энергетической безопасности, надежности и эффективности работы этого ключевого ЦОД. Наши компактные и надежные технологии КРУЭ идеально подходят для этого проекта, а инновационный подход позволит осуществить быструю установку с минимальными работами на месте установки”, - сказал Патрик Фрагман, управляющий директор по интеграции энергосистем АББ в подразделении Электрические сети. “Обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения в новых приложениях с высокими требованиями, таких как центры обработки данных, является ключевым направлением нашей стратегии Next Level и нашим ценным предложением в создании более мощных, умных и экологичных энергостистем.”



Группа компаний Hypertec, со штаб-квартирой в Монреале, Канада, является мировым поставщиком информационных технологий, продуктов и услуг, обслуживая более 3000 клиентов более чем в 70 странах.