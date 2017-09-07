Будущее "голубого топлива" обсудят участники Министерской встречи ФСЭГ и панельной дискуссии "Глобализация и перспективы мирового рынка газа"

В деловую программу Российской энергетической недели — 2017 включен блок сессий о состоянии и перспективах развития газовой отрасли.

В частности, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и cо-председатель IHS Markit Дэниэл Ергин выступят в рамках панельной дискуссии «Глобализация и перспективы мирового рынка газа», участники которой обсудят, как изменится доля газа в мировом топливном балансе в ближайшие 30 лет, сможет ли мировой рынок газа выработать и отстоять общие правила конкуренции и будет ли снижаться роль политики в мировой торговле газом.

Также в рамках РЭН-2017 под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака состоится Министерская встреча ФСЭГ. Форум стран — экспортеров газа создан для координации действий ведущих производителей «голубого топлива». Основной целью взаимодействия участников ФСЭГ является обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения на газ и другие энергоносители.

Программу Форума можно скачать здесь.