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Будущее "голубого топлива" обсудят участники Министерской встречи ФСЭГ и панельной дискуссии "Глобализация и перспективы мирового рынка газа"

Будущее голубого топлива обсудят участники Министерской встречи ФСЭГ и панельной дискуссии Глобализация и перспективы мирового рынка газа

7 сентября 2017, 16:04
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017

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В деловую программу Российской энергетической недели — 2017 включен блок сессий о состоянии и перспективах развития газовой отрасли.

В частности, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и cо-председатель IHS Markit Дэниэл Ергин выступят в рамках панельной дискуссии «Глобализация и перспективы мирового рынка газа», участники которой обсудят, как изменится доля газа в мировом топливном балансе в ближайшие 30 лет, сможет ли мировой рынок газа выработать и отстоять общие правила конкуренции и будет ли снижаться роль политики в мировой торговле газом.

Также в рамках РЭН-2017 под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака состоится Министерская встреча ФСЭГ. Форум стран — экспортеров газа создан для координации действий ведущих производителей «голубого топлива». Основной целью взаимодействия участников ФСЭГ является обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения на газ и другие энергоносители.

Программу Форума можно скачать здесь.

Компания: РЭН-2017
Эта новость часть сюжета Российская энергетическая неделя 2017
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