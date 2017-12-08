Чубайс: Промышленное хранение энергии перевернет энергетику в ближайшие 10 лет

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7 сентября 2017, 17:33
Рубрика: Россия
Метки: НАКОПИТЕЛИ, ВЭФ-2017
Тренд промышленного хранения электроэнергии технологически перевернет электроэнергетику в ближайшие десять лет, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Если на одну секунду представить, что мы умеем хранить в промышленных масштабах - это означает, что в российской энергетике... из 240 тысяч МВт установленной мощности 30-40 тысяч МВт просто лишние. Промышленное хранение энергии переворачивает весь электроэнергетический комплекс... Изменяется отношение между углем и газом, изменяется отношение между возобновляемой энергетикой и обычной - тепловой классической. Это полный переворот", - заявил Чубайс в рамках ВЭФ-2017.
"В целом мне представляется, что этот некий тренд перевернет электроэнергетику в ближайшие десять лет", - сказал он.
В августе Минэнерго РФ опубликовало проект концепции развития рынка систем хранения электроэнергии в России, определив три наиболее перспективных направления развития этого рынка.
Первое — "Интернет энергии" - нацелено на использование систем хранения электроэнергии в составе распределительной энергетики. Второе — "Новая генеральная схема" - на использование систем хранения электроэнергии в составе крупной централизованной энергетики. Третье направление — "Водородная энергетика" - направлено на использование систем хранения электроэнергии в водородном цикле для энергетики с высокими требованиями по автономности, мобильности, экологичности.
Согласно данным ведомства, объем мирового рынка систем хранения электроэнергии с 2025 года составит около 80 миллиардов долларов.
Источник: ПРАЙМ