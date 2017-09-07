Энерготарифам разрешили расти

Правительство отменило действовавший много лет в энергетике потолок цены на мощность. Таким образом, уже в нынешнем месяце на конкурентном отборе мощности электростанций на 2021 год цена может подняться выше предварительно рассчитанной регуляторами. Но такая ситуация случится лишь при дефиците генерации, что, по оценкам Минэнерго, может произойти только в Сибири.



Премьер-министр Дмитрий Медведев 2 сентября подписал постановление, разрешающее энергетикам выходить за потолок цен на мощность в случае ее дефицита.



Цена мощности определяется на несколько лет вперед в ходе ежегодного конкурентного отбора мощности (КОМ), который проходит раз в год. В сентябре текущего года будет проводиться КОМ на 2021 год. Сейчас КОМ работает по принципу «кривой эластичного спроса»: цена достигает максимума (потолка), когда суммарный объем заявок генкомпаний достигает так называемой точки 1, рассчитанной заранее, а если предложение превышает спрос (не более чем на 12%), то цена начинает снижаться до price floor — точки 2. Постановление, по сути, убирает точку 1, позволяя цене при дефиците мощности на рынке подниматься выше. Концепция КОМ заключается в том, чтобы наиболее эффективная генерация получала фиксированную плату за мощность на четыре года вперед.



Необходимость внесения изменений в КОМ была вызвана отсутствием в существующих правилах механизма определения цены в случае дефицита мощности. Такая ситуация, по оценке «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы), маловероятна в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал), но такой риск существует для второй ценовой зоны (Сибирь). Там, по прогнозам Минэнерго, спрос на мощность в 2021 году в точке 1 вырастет на 2,8 ГВт к уровню 2020 года, до 42,5 ГВт.



В обязательном порядке на КОМ отбираются АЭС, ГЭС, а также ТЭС, построенные в рамках обязательных инвестпрограмм, и ТЭЦ, нужные для теплоснабжения. На 2021 год СО будет отбирать заявки с 11 по 15 сентября. Правительство уже утвердило ценовые параметры: в первой ценовой зоне оптового рынка (европейская часть РФ и Урал) цена в точке 1 установлена в 163 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, в точке 2 — 119 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. Для второй ценовой зоны (Сибирь) — 228 тыс. руб. и 163 тыс. руб. за 1 МВт в месяц соответственно.



Источник: Коммерсант.

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