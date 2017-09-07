Итоги работы первого дня Восточного экономического форума

Первый день работы Восточного экономического форума стал необычайно плодотворным. На площадках ВЭФ состоялось 56 мероприятий в формате панельных сессий, теледебатов, деловых завтраков, презентаций.



В рамках деловой программы обсуждались такие актуальные темы, как повышение инвестиционной привлекательности; возможности участия России в инициативе Китая «Один пояс – один путь»; перспективы зоны свободной торговли с партнерами в АТР, развитие Северного морского пути.



Наиболее оживленные дискуссии вызвали сессии: «Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее»; «Экспортный потенциал Дальнего Востока. Как удовлетворить растущий спрос АТР»; «Ворота России в Азию»: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР»; Сессия клуба «Валдай» Четырехугольник Россия — Китай — Япония — США: есть ли возможности для сотрудничества?»; «Нефте- и газохимия на Дальнем Востоке — новые ниши для бизнеса?»; «Туризм. Экономика уникальных впечатлений» и теледебаты «Поворот России на Восток: итоги и новые цели».



На мероприятии, прошедшем в формате делового завтрака, с участием глав всех дальневосточных регионов, обсуждалась тема повышения инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока. Лидеры территорий оценили текущую работу федеральных и региональных институтов развития по созданию конкурентоспособных в масштабе АТР условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке.



В рамках деловой программы состоялось три страновых бизнес-диалога: «Россия – Монголия», «Россия – Индия», «Россия – АСЕАН». Участие в бизнес-диалог с Индией, прошедшем на ВЭФ впервые, приняла Министр иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж.



Спикерами мероприятий выступили российские и зарубежные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, руководители институтов, центров, фондов и общественных организаций.



На коммуникационной площадке ВЭФ дальневосточные регионы представили свои проекты, реализуемые в территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток. Субъекты презентовали 34 приоритетных дальневосточных проекта в газо- и нефтепереработке, агропромышленном комплексе, лесопереработке и рыбной промышленности.



6 сентября состоялось подписание ряда Соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях. По данным открытых источников только за первый день работы было заключено 94 соглашения на 1 трлн 297 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).