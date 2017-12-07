Кубаньэнерго обеспечило надежное электроснабжение мероприятий Международного фестиваля искусств "Степная лира"

РусКабель приглашает на юбилейную выставку
7 сентября 2017, 14:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (входит в группу «Россети») обеспечили надежное электроснабжение мероприятий, которые прошли в первые дни сентября в станице Новопокровская в рамках Международного фестиваля искусств «Степная лира».
Фестиваль был приурочен к празднованию 80-летия Краснодарского края 190-летию станицы Новопокровской. На него съехались гости из разных стран, в том числе известные отечественные и зарубежные деятели культуры: поэты, прозаики, кинодраматурги, художники, режиссеры. Цель фестиваля – развитие международного сотрудничества и культурных связей между представителями творческой интеллигенции разных стран, посредством знакомства с историей, традициями и культурой славянских народов.
Мероприятия международного фестиваля искусств проводились на центральной площади станицы Новопокровская, в районом дворце культуры, детской художественной школе, Межпоселенческой центральной библиотеке, Новопокровском историко-литературном музее им. А.А. Первенцева, администрации МО Новопокровский район, районном совете ветеранов, редакции газеты «Сельская газета», Калниболотской детской школе искусств, сельских библиотеках района и детских садах.
На период проведения фестиваля искусств в Тихорецком филиале Кубаньэнерго было организовано дежурство оперативно-выездных бригад, оснащенных необходимыми материалами и спецтехникой. Энергетики провели предварительный осмотр электроустановок, произвели внеплановые осмотры линий электропередачи, которые осуществляли электроснабжение объектов, задействованных в фестивале.
− На время проведения фестиваля были приостановлены плановые ремонты, чтобы обеспечить максимальную системную надежность работы электрических сетей. Специально для мероприятия мы подготовили дизель-генератор на центральной площади станицы. В период фестиваля сбоев в работе энергосистемы района зафиксировано не было, − отметил начальник Новопокровского района электрических сетей Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Анатолий Шапошников.