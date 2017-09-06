Липецкий филиал МРСК Центра принял участие во Всероссийском фестивале энергосбережения ВместеЯрче

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» принял активное участие в подготовке и проведении Всероссийского фестиваля Энергосбережения #ВместеЯрче, региональный этап которого прошел в Липецке 01 сентября.



Липецкэнерго развернул свою познавательную экспозицию с презентацией приборов учета и уникальных диагностических приборов на площадке «Город», на «Бульваре энергоэффективных технологий». Гостям этой зоны была предоставлена возможность проконсультироваться у энергетиков по поводу выбора и установки приборов учета, а так же другим вопросам, связанным с энергоснабжением. Познакомится с работой уникального диагностического прибора – тепловизора, позволяющего своевременно выявлять локальные дефекты энергооборудования и тем самым предотвращать возникновение потенциальных аварийных ситуаций, а значит сокращать потери электроэнергии. Площадка «Липецкэнерго», пользовалась огромной популярностью, не только у взрослых, но и у детей. Шоу «Вижу электричество!» вызвало восторг у всех участников фестиваля.



Кроме этого каждый желающий мог получить в подарок яркую тематическую продукцию – брошюры «15 способов энергосбережения», игровые книги «Команда защитников энергии», диски с методическими разработками по проведению уроков энергосбережения в образовательных учреждениях. А также сфотографироваться на фоне баннера Компании с понравившимся хештегом об энергосбережении и, таким образом, навсегда войти в историю фестиваля.



Наряду с «Липецкэнерго» в фестивале приняли участие и другие ресурсоснабжающие организации, органы исполнительной власти Липецкой области, представители бизнеса – производители энергосберегающего оборудования и торговые предприятия.



Центральным событием мероприятия стало подписание представителями исполнительной власти региона петиции о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе.



Осознавая важность энергосбережения в современном мире, специалисты Липецкэнерго не ограничились непосредственным участием в мероприятии. Дополнительно проведя уроки энергосбережения в школах всех районов области, они значительно расширили географию мероприятия. В ходе уроков энергетики рассказали ребятам об энергосбережении, и научили их простым способам экономии электроэнергии в быту.