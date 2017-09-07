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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра в Липецкой области подключило к сетям крупное предприятие АПК

МРСК Центра в Липецкой области подключило к сетям крупное предприятие АПК

7 сентября 2017, 17:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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Специалисты ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» подключили к электрическим сетям первую очередь завода по шоковой заморозке ягод ООО «Фрагария» в Усманском районе Липецкой области. Работы были завершены 30 августа.

Завод, планируемая мощность которого 8 тыс. тонн ягод и фруктов в год, станет одним из крупнейших в России. Его общая площадь составит 11 тыс. м2, производственные мощности будут размещены прямо на полях, где выращиваются ягоды, что позволит замораживать их в течение часа после уборки. Первая очередь завода, на которой расположены четыре камеры заморозки, начнет работу 20 сентября 2017 года.

Вторую очередь предприятия, которая будет включать цех переработки ягод и фруктов, четыре производственные линии и три морозильные камеры, планируется запустить через два года. Это позволит обеспечить рабочими местами более 120 жителей Усманского района. Как отмечают в ООО «Фрагария», продукция завода будет поставляться в самые разные уголки страны, от Калининграда до Новосибирска.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"
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