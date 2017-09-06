На электромобиле до Владивостока

6 сентября во Владивостоке открыт новый зарядный комплекс для электромобилей на территории Дальневосточного Федерального Университета (о. Русский) – первый в Приморском крае. Установка оборудования выполнена ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта ПАО «Россети».



Комплекс состоит из двух зарядных станций. В период проведения форума объект будет работать в тестовом режиме бесплатно. Каждая станция оборудована разъемами для одновременной зарядки автомобилей, выпускаемых как для европейского, так и азиатского рынков. Среднее время экспресс-зарядки составляет порядка 40-80 минут в зависимости от емкости аккумулятора. Объекты являются автономными.



В мероприятии участвовал министр энергетики РФ Александр Новак, который отметил, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано порядка 100 электромобилей, однако в ближайшей перспективе этот показатель будет расти.



«Уже в следующем году на Дальнем Востоке, в ТОР "Надеждинская" планируется начать строительство завода по производству электромобилей», - отметил А. Новак.



Александр Новак напомнил, что сейчас Минэнерго России совместно с ПАО «Россети» разрабатывают программу по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории всей страны.



Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников, комментируя событие, отметил, что «Россети» – единственная компания, которая создает за свой счет масштабную федеральную сеть зарядных станций для электромобилей.



«Реализовав пилотный проект «МОЭСК-EV» в Москве мы масштабируем этот опыт во всех регионах присутствия ПАО «Россети». До конца 2017 года сеть зарядных станций может увеличится до 200 станций. Они появятся еще в 11 городах, в их числе Красноярск, Пермь, Челябинск, Самара, Белгород, Псков и других городах, а также на федеральных трассах. Специалисты из Владивостока специально приезжали в Москву для обмена опытом, обсуждения технической стороны установки зарядных станций и вопросов, связанных с популяризаций электротранспорта. Открытие зарядных станций в Приморском и Хабаровском краях давно назрела, ведь ближайшие соседи Китай и Япония сегодня лидируют не только по производству электротранспорта, но и по развертыванию сети зарядных станций для них. Надеюсь, что в недалеком будущем все поклонники электромобилей смогут беспрепятственно доехать от Калининграда не только до Владивостока, но и дальше к нашим соседям в Китай», - сказал Р. Бердников.