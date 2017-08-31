На пензенский полигон прибывают участники Международных соревнований профмастерства

7 сентября 2017, 13:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО
Участники Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ государств-участников СНГ прибывают на учебно-тренировочный полигон филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго». В течение двух дней члены бригад, судейского корпуса, организационного комитета, пресс-служб и сопровождающие команд пройдут регистрацию, а также вводные и первичные инструктажи. Помимо этого, мандатная комиссия проведет проверку укомплектованности бригад инструментами и приспособлениями, средствами защиты, наличие технической документации, а также определит возможность допуска команд к прохождению соревновательных этапов. Также, в рамках сегодняшнего дня, согласно программе соревнований, пройдет совещание по вопросам готовности этапов полигона.
Настроение у участников соревнований боевое, даже несмотря на проливной дождь, которым встречает пензенский регион гостей из Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана – именно эти страны в этом году направили в Пензу свои лучшие бригады энергетиков. Российскую команду представляет бригада Чапаевского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», ставшая победителем Всероссийских соревнований.
Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ государств-участников СНГ проходят на учебно-тренировочном полигоне филиала «Пензаэнерго» с 5 по 15 сентября. Торжественное открытие и начало соревновательных этапов запланировано на 11 сентября. До этого каждая команда электромонтеров проведет тренировки на каждом из этапов, согласно графика. В числе испытаний, которые предстоит пройти участникам международных состязаний – проверка знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой помощи, первичное подключение жилого дома от действующей ВЛ 0,4 кВ, техническое обслуживание разъединителя 10 кВ, замена главного рубильника 0,4 кВ в трансформаторной подстанции, замена дефектного изолятора 10 кВ, замер габаритов линии электропередачи и замер сопротивления заземления опоры на ВЛ, тушение пожара.
Победители будут названы 15 сентября, в рамках торжественной церемонии закрытия соревнований, которая пройдет в Пензенской областной филармонии.