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Отраслевые новости: Россия

На тобольском предприятии СИБУРа произошел пожар

На тобольском предприятии СИБУРа произошел пожар

7 сентября 2017, 11:53
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Вечером 5 августа в Тобольске произошел пожар на стройплощадке компании СИБУР.

В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили эту информацию, уточнив, что сигнал о возгорании в Вахтовом городке №1 поступил в 19.44. 29 человек личного состава и 8 единиц спецтехники прибыли на место уже через пять минут. Огонь успел повредить внутреннюю отделку на площади 200 квадратных метров. Побороть стихию удалось к 20:22.

- В результате происшествия пострадавших и погибших нет. Причиной возгорания послужило короткое замыкание. В настоящее время устанавливается ущерб.

В свою очередь, представитель Тобольской площадки СИБУРа сообщил, что система противопожарного оповещения сработала на законсервированном отдельно стоящем объекте в вахтовом городке комплекса ЗапСибНефтехим.

Компания: ПУНП.РФ
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