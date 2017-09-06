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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Нижновэнерго отмечает рост интереса интернет-пользователей к Карте мощностей

Нижновэнерго отмечает рост интереса интернет-пользователей к Карте мощностей

7 сентября 2017, 12:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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Более 35,5 тысяч интернет-пользователей обратились к сервису Карта мощностей филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» с начала 2017 года. Это на 10 тысяч человек больше, чем за весь 2016 год. В августе сервисом воспользовались почти 9,3 тысячи человек.

По данным статистики, наибольший интерес к интерактивной Карте мощностей закономерно проявляют жители Нижегородской области. За последние восемь месяцев к Карте мощностей также обращались пользователи из Москвы, Московской, Смоленской, Владимирской областей и Республики Мордовия.

Напомним, что Нижновэнерго одним из первых в электросетевой отрасли осуществил масштабный проект по нанесению на электронную карту Нижегородской области всех объектов электроэнергетики, находящихся в зоне ответственности филиала. Карта мощностей содержит наглядную информацию о более чем 14,5 тысячи энергообъектов с точной топографической привязкой к местности и указанием технических характеристик.

Удобный интерфейс и цветовая индикация обеспечивают простоту поиска и определения уровня загруженности энергоустановок. Кроме того, сервис позволяет подать онлайн-заявку на технологическое присоединение. За эту разработку Нижновэнерго получил первый приз областного конкурса «Инвестиционный проект года-2012» в номинации «IT-технологии» и был награжден дипломом III степени Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России».

Карта мощностей доступна на официальном сайте МРСК Центра и Приволжья www.mrsk-cp.ru

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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