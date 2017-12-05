Новая лига Case-in: Лига молодых специалистов!

РусКабель приглашает на юбилейную выставку
7 сентября 2017, 12:01
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Case-in 2017, РЭН-2017
Международный инженерный чемпионат «Case-in» запускает новую лигу − Лигу молодых специалистов. Впервые соревнования Лиги пройдут 7 октября 2017 года на площадке Молодежного дня Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».
Международный инженерный чемпионат «Case-in» − единственный в России федеральный кейс − чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, эффективный инструмент передачи будущим специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций. Чемпионат, проходящий ежегодно с 2013 года, включает 5 профессиональных направлений (лиг): электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело.
Молодежный день Российской энергетической недели − главное молодежное событие в области энергоэффективности и развития энергетики, крупнейшая в ТЭК и МСК информационная и коммуникационная площадка для студентов, молодых специалистов отраслевых компаний, а также представителей молодежных отраслевых сообществ, союзов и ассоциаций молодых специалистов.
В 2017 году впервые в рамках Молодежного дня пройдут соревнования Лиги молодых специалистов Case-in. Участникам в составе корпоративных команд предстоит решить инженерный кейс на тему стратегического развития Арктического региона России.
За несколько дней до соревнований молодые специалисты изучат аналитическую (информационную) часть кейса. 7 октября 2017 года в рамках Молодежного дня пройдет основная часть соревнований: за 2 часа команды участников выработают решения, которые оценит экспертная комиссия из числа руководителей и специалистов компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Награждение команд состоится в рамках итоговой сессии Молодежного дня РЭН «Энергия молодежных инициатив 2018».
Фонд «Надежная смена» приглашает компании и организации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов к участию в Лиге молодых специалистов. Подать заявку на участие в Лиге молодых специалистов можно на сайте Молодежного дня РЭН 2017 http://rusenergyweek.com/program/youth-day/ в разделе «Международный инженерный чемпионат «Case-in». Лига молодых специалистов».
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