Подземный рудник Гайского ГОКа продолжает обновлять горную технику

7 сентября 2017, 13:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
На подземный рудник Гайского ГОКа поступила новая техника – погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1700 G (Австралия) и проходческая буровая установка Sandvik DD311-40 (Финляндия). Общая стоимость нового оборудования более 70 миллионов рублей.
Caterpillar R1700 G - высокопроизводительная погрузочно-доставочная машина грузоподъемностью 14 тонн, специально разработанная для работы в подземных условиях. Она предназначена для транспортировки горной массы из камер и забоев, погрузки руды в шахтные самосвалы. Sandvik DD311-40 – это одностреловая электрогидравлическая буровая установка для проходки горизонтальных выработок.
«Поступившая техника не только мощная и отвечающая высоким требованиям техники безопасности, а и что немаловажно - удобная в техническом обслуживании. Уверен, что имея специализированно подготовленный ремонтный персонал, материальную базу и тщательно следуя правилам технического обслуживания, мы вполне можем рассчитывать на высокую степень отдачи и длительный срок службы вновь поступившего самоходного оборудования», - отметил главный механик подземного рудника Владимир Корпачев.
«Модернизация горного оборудования обусловлена растущими показателями по добыче руды. В этом году перед нашим коллективом поставлена задача добыть 7,5 млн тонн руды – это на один миллион тонн больше, чем в прошлом году. И поступление новой, современной техники, конечно, же, будет способствовать выполнению производственного плана», - говорит начальник подземного рудника комбината Николай Ефимов.
Всего с начала 2017 года на подземный рудник Гайского ГОКа поступило 27 единиц различной горной техники.