 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

РусГидро и АЛРОСА подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

РусГидро и АЛРОСА подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

7 сентября 2017, 13:13
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО, ВЭФ-2017

Обсудить на форуме

142 просмотра

В рамках Восточного экономического форума Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров и планируют развивать и укреплять сотрудничество по вопросам развития энергетической инфраструктуры и экономического потенциала Республики Саха (Якутия) и Дальнего Востока в целом.

«РусГидро и АЛРОСА не первый год сотрудничают в сфере обеспечения надежного и безопасного энергоснабжения на территории Республики Саха (Якутия). Уверен, что обмен опытом и совместные скоординированные действия, направленные на формирование оптимальных водно-энергетических режимов, предложений по развитию энергосистемы региона и привлечения инвестиций в экономику и энергетику Дальнего Востока будут способствовать росту бизнеса наших компаний», − отметил Николай Шульгинов.

«Производственная деятельность АЛРОСА имеет высокую энергоемкость. Мы стремимся к повышению эффективности потребления электроэнергии и затрат на нее, поэтому необходимо объединить усилия АЛРОСА и флагмана энергетики Дальнего Востока, РусГидро, для подготовки совместных предложений по развитию энергетики Республики Саха (Якутия). Мы также заинтересованы в разработке инструментов, которые позволят повысить точность прогнозов энергопотребления на территории республики. Кроме того, в ближайшем будущем планируется присоединение Западного энергорайона Якутии, на который приходится более 80% электропотребления АЛРОСА, к оптовому рынку электрической энергии и мощности. Это требует совместных и скоординированных действий от менеджмента РусГидро и АЛРОСА», − подчеркнул Сергей Иванов.

Компания: ПАО "РусГидро"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!