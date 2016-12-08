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Отраслевые новости: Россия

РусГидро и WorldSkills Russia намерены развивать кадровый потенциал и профессиональные компетенции по стандартам WorldSkills

РусГидро и WorldSkills Russia намерены развивать кадровый потенциал и профессиональные компетенции по стандартам WorldSkills

7 сентября 2017, 17:05
Рубрика: Россия
Метки: РУСГИДРО, ВЭФ-2017, WorldSkills Russia

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Компания «РусГидро» и WorldSkillsRussia объединяют усилия для организации корпоративных, отраслевых и национальных чемпионатов WorldSkills и организации профессионального обучения рабочих и инженерных кадров, владеющих передовыми технологиями и квалификациями с учетом стандартов WorldSkills. Стороны готовы развивать систему профессиональной ориентации, поддерживать детское и молодёжное техническое творчество, проводить научно-практические конференции, форумы, конкурсы.

Об этом сегодня договорились Председатель – Генеральный директор Правления ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания «РусГидро» Николай Шульгинов и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. Соответствующее соглашение подписано во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

Согласно документу, Русгидро признает результаты демонстрационного экзамена в качестве объективной и независимой оценки уровня квалификации выпускников и готованаправлять своих представителей для участия в оценке результатов демонстрационного экзамена. Кроме этого, компания окажет содействие в подготовке участников национальной сборной к международным чемпионатам по стандартам WorldSkills. Логотип Русгидро будет размещен на Skills-паспорте наряду с другими компаниями и организациями, признавшими результаты демонстрационного экзамена.

«Мы давно взаимодействуем с WorldSkillsRussia, поэтому подписание соглашения для нас лишь способ формализации отношений с целью их дальнейшего развития. В следующем году при содействии Союза мы планируем организовать корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills, который станет важным этапом подготовки специалистов нашей компании», - рассказал Николай Шульгинов.

«РусГидро находится в числе компаний-лидеров движения WorldSkills Russia. Мы со стороны Союза рады тому, что она поддерживает нас не на словах, а на деле», - говорит Роберт Уразов.

Компания: WorldSkills Russia
Эта новость часть сюжета WorldSkills
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