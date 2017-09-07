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Отраслевые новости: Энергетика

РусГидро подписало меморандум о взаимопонимании с японскими партнерами и Правительством Камчатского края

РусГидро подписало меморандум о взаимопонимании с японскими партнерами и Правительством Камчатского края

7 сентября 2017, 16:57
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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В рамках Восточного экономического форума РусГидро, Правительство Камчатского края, а также японские компании Mitsui и KOMAIHALTEC Inc. подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи в документе поставили Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, Губернатор, Председатель Правительства Камчатского края Владимир Илюхин, Член Правления, Генеральный директор по операционной деятельности Mitsui Йосио Кометани и Исполнительный директор KOMAIHALTEC Inc. Сусуму Танака.

Стороны подтверждают свой интерес к развитию в Камчатском крае проектов с использованием энергии ветра для снижения зависимости региона от традиционного топлива. Так, партнеры уже имеют успешный опыт реализации демонстрационного проекта строительства ветропарка с системой «микро-грид» в п. Усть-Камчатск. Подписанный меморандум фиксирует планы сторон по размещению в поселке новой ветроустановки (ВЭС) в качестве расширения демонстрационной ветроэлектростанции.

РусГидро, KOMAIHALTEC Inc. и Mitsui совместно проведут оценку затрат и составят предварительный график выполнения работ. Правительство Камчатского края, со своей стороны, рассмотрит возможность учета результатов работы ВЭС, простроенной в рамках демонстрационного проекта, в целях реализации данного проекта. Mitsui, в рамках достигнутых договоренностей, планирует инициировать технические решения и координировать деятельность японских партнеров.

В настоящее время Группа РусГидро реализует программу по внедрению ВИЭ в изолированных зонах на Дальнем Востоке. Группа успешно эксплуатирует ветродизельные комплексы в поселках Никольское (Камчатский край) и Новиково (Сахалинская область), ветроэнергетические установки в поселке Усть-Камчатск (Камчатский край) и в г. Лабытнанги (ЯНАО).

Компания: ПАО "РусГидро"
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