Социальные гарантии – в полном объеме

7 сентября 2017, 16:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Коми филиал «Т Плюс» и ООО «Воркутинские ТЭЦ» войдут в 2018 год с новыми коллективными договорами. Документы, срок действия которых рассчитан на три года, предусматривают сохранение всех действующих социальных льгот и гарантий.
Свои подписи под договорами 18 августа поставили директор Коми филиала, поверенный ООО «ВТЭЦ» О.В. Грошев и председатель Коми республиканской организации общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» С.А. Медведев. 1 сентября документы прошли уведомительную регистрацию в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
- Работодатель идет навстречу коллективу и готов финансировать дополнительные пункты социального пакета сверх тех, что являются обязательными по законодательству. Это хорошие гарантии для наших работников, – прокомментировал факт заключения колдговоров Сергей Медведев.
Оба документа вступят в силу 1 января 2018 года.