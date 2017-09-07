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Отраслевые новости: Энергетика

Социальные гарантии – в полном объеме

Социальные гарантии – в полном объеме

7 сентября 2017, 16:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Коми филиал «Т Плюс» и ООО «Воркутинские ТЭЦ» войдут в 2018 год с новыми коллективными договорами. Документы, срок действия которых рассчитан на три года, предусматривают сохранение всех действующих социальных льгот и гарантий.

Свои подписи под договорами 18 августа поставили директор Коми филиала, поверенный ООО «ВТЭЦ» О.В. Грошев и председатель Коми республиканской организации общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» С.А. Медведев. 1 сентября документы прошли уведомительную регистрацию в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

- Работодатель идет навстречу коллективу и готов финансировать дополнительные пункты социального пакета сверх тех, что являются обязательными по законодательству. Это хорошие гарантии для наших работников, – прокомментировал факт заключения колдговоров Сергей Медведев.

Оба документа вступят в силу 1 января 2018 года.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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