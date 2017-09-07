"Т Плюс" держит на контроле подготовку клиентов компании в Марий Эл и Чувашии к зиме

Темпы выполнения клиентами «Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии технических мероприятий по подготовке закрепленных объектов к началу отопительного сезона на настоящий момент вызывают опасения у энергетиков.



На 5 сентября 2017 года в Чебоксарах промывку и опрессовку на системах отопления обслуживаемых зданий провели 97 % исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК и т.п.), 99 % детских садов, 92 % образовательных учреждений, 79 % учреждений здравоохранения, 92 % прочих потребителей бюджетной сферы.



В Новочебоксарске – 99 % исполнителей коммунальных услуг, 100 % детских садов и школ, 93% учреждений здравоохранения, 81 % прочих потребителей бюджетной сферы.



В Йошкар-Оле - 80 % исполнителей коммунальных услуг, 100 % детских садов, 82 % школ, 63 % учреждений здравоохранения, 45 % прочих потребителей бюджетной сферы.



Однако, другие технические мероприятия по подготовке к ОЗП у ряда исполнителей коммунальных услуг не выполнены. Особое беспокойство вызывает ход подготовки инженерных систем жилых домов и конструктивных элементов, непосредственно влияющих на готовность многоквартирных домов к ОЗП в целом. Есть серьезные нарекания по состоянию запорной и регулирующей арматуры. Отсутствуют, либо не исправны автоматические регуляторы температуры горячей воды, частично разрушена или отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах тепловых пунктов, разводящих трубопроводах отопления и горячего водоснабжения.



Уровень реализации комплекса ремонтных и профилактических мероприятий на объектах промышленности, предприятиях малого и среднего бизнеса ниже - данные категории клиентов компании традиционно позже завершают подготовительные работы и начинают прием теплоносителя для нужд отопления.



Напомним, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и уведомлениями теплоснабжающей организации, в рамках подготовки к отопительному сезону клиенты компании обязаны провести на системах отопления закрепленного здания или домов необходимые технические мероприятия: промывку и опрессовку внутридомовых сетей и элеваторных узлов, ревизию и замену запорной арматуры, установку предохранительных устройств, ревизию и ремонт теплораспределяющих установок в тепловом узле и т.д.



Все работы должны были быть поэтапно сданы представителю энергоснабжающей организации (в данном случае - филиала «Марий Эл и Чувашии» ЭнергосбыТ Плюс), а их выполнение документально оформлено двусторонними актами. Только в этом случае клиент может рассчитывать на получение паспорта готовности к отопительному периоду – основного документа для подачи тепла.



Стоит напомнить, что в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с 2013 года выдача паспортов готовности осуществляется специальными комиссиями при муниципалитетах по результатам проверки готовности к осенне-зимнему периоду. Оценивает комиссия, в состав которой входят и энергетики, не только техническую, но и экономическую готовность: в получении документа может быть отказано клиентам энергокомпании, имеющим долги по теплу.