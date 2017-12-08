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Отраслевые новости: Россия

Темпы экономического роста Дальневосточного федерального округа превышают среднероссийские показатели

Темпы экономического роста Дальневосточного федерального округа превышают среднероссийские показатели

7 сентября 2017, 16:48
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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6 сентября 2017 года Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в заседании Президиума Госсовета, посвященном вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока. Совещание прошло под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе заседания были подняты вопросы экономического роста макрорегиона. Так, в настоящее время его темпы превышают среднероссийские и составляют 8,6% в год. С целью поддержания позитивной тенденции Правительство Российской Федерации готовит планы комплексного развития всех девяти регионов Дальневосточного федерального округа.

В этой части России развернута новая уникальная для нашей страны модель опережающего экономического развития крупного макрорегиона, опирающаяся на создание на Дальнем Востоке конкурентоспособного в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата.

Создано 18 территорий опережающего социально-экономического развития, резидентами которых стали 158 компаний с объявленными инвестициями около 500 миллиардов рублей. Заявлено 340 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 триллиона рублей.

Компания: Минпромторг РФ
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