Темпы экономического роста Дальневосточного федерального округа превышают среднероссийские показатели

VII шахматный турнир "ФСК ЕЭС"
7 сентября 2017, 16:48
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
6 сентября 2017 года Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в заседании Президиума Госсовета, посвященном вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока. Совещание прошло под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В ходе заседания были подняты вопросы экономического роста макрорегиона. Так, в настоящее время его темпы превышают среднероссийские и составляют 8,6% в год. С целью поддержания позитивной тенденции Правительство Российской Федерации готовит планы комплексного развития всех девяти регионов Дальневосточного федерального округа.
В этой части России развернута новая уникальная для нашей страны модель опережающего экономического развития крупного макрорегиона, опирающаяся на создание на Дальнем Востоке конкурентоспособного в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата.
Создано 18 территорий опережающего социально-экономического развития, резидентами которых стали 158 компаний с объявленными инвестициями около 500 миллиардов рублей. Заявлено 340 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 триллиона рублей.