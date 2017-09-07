Тверской филиал МРСК Центра примет участие во Всероссийском фестивале энергосбережения ВместеЯрче

7 сентября 2017, 13:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО
Региональный этап фестиваля пройдёт в Твери в городском саду 9 сентября. Большую интерактивную площадку на мероприятии представит филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Гости площадки смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, сфотографироваться в костюме электромонтёра, раскрасить деревянную лампочку и воочию увидеть технику высокой проходимости, на которой работают энергетики. Для детей будет организована игра-квест, где ребята узнают о работе энергетиков, опасности электрического тока, и конечно же, научатся беречь электроэнергию. Площадка Тверьэнерго начнёт работу в 11 часов дня за летней эстрадой городского сада.
В целом же программа фестиваля предполагает ещё немало сюрпризов для тверичан. В программе праздника – различные мастер-классы, научно-популярные шоу, концерты, лекции. Также гости фестиваля смогут подписать петицию и личную декларацию о намерении бережно использовать энергетические ресурсы, поучаствовать в благотворительном сборе светоидных ламп для передачи малоимущим семьям и в массовом танцевальном флэш-мобе.
Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проводится второй раз по инициативе участников Международного форума ENES-2015, которую поддержали Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки РФ, госкорпорация «Фонд содействия реформирования ЖКХ», лауреаты премии «Глобальная энергия» и другие молодежные и общественные организации. 9 сентября #ВместеЯрче пройдет во многих регионах Российской Федерации. Главная цель мероприятия – популяризация бережного отношения к природе и вовлечение молодого поколения в развитие и внедрение современных энергоэффективных технологий.