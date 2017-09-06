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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году "Ленэнерго" отремонтировало почти 2,5 тысячи километров линий электропередачи

В 2017 году Ленэнерго отремонтировало почти 2,5 тысячи километров линий электропередачи

7 сентября 2017, 15:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подвело итоги исполнения ремонтной программы за семь месяцев 2017 года. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в осенне-зимний период (ОЗП) 2017/18 годов энергетики на 100% исполнили календарный план ремонтной программы. Годовой план завершен более чем на 60%.

С января по конец августа электросетевая компания направила на ремонтную программу 718,1 млн рублей. Специалисты «Ленэнерго» отремонтировали 2 426 километров воздушных линий (ВЛ) и 31 километр кабельных линий различного класса напряжения, а также заменили 1641 опору и 12 255 изоляторов на воздушных линиях 0,4-110 кВ. Энергетики отремонтировали 1213 трансформаторных подстанций кВ. Расчищено 1514 гектаров трасс воздушных линий 6-110 кВ и расширено 204,4 гектаров просек ВЛ 6-110 кВ.

Ремонтная программа – ключевой элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Поддержание оборудования в исправном состоянии, своевременное обслуживание и выполнение ремонтных работ электросетевых объектов обеспечивает надежность электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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