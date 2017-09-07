В "Пермэнерго" объявили конкурс идей и предложений по защите ЛЭП от любителей экстрима

В целях предотвращения случаев электротравматизма среди детей и подростков в филиале ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» объявлен конкурс среди специалистов предприятия на лучшее решение по защите от несанкционированного подъема на опоры линий электропередачи сторонних лиц.



Решение провести конкурс среди Кулибиных электросетевого комплекса вызвано участившимися случаями электротравматизма. В первую очередь, среди любителей селфи на высоте.



Разработка дополнительных мер по инженерно-технической защищенности электросетевых объектов, наряду с реализуемыми мероприятиями в рамках информационно-просветительской программы «Электричество опасно», по мнению энергетиков, позволит переломить тревожную тенденцию и предотвратить возможные случаи электротравматизма с участием сторонних лиц.



Рассмотрение предложений, подготовка экспертных заключений и решений о внедрении представленных рационализаторских идей возложена на отдел инноваций «Пермэнерго». Подвести итоги конкурса планируется в начале октября.



Напомним, что в течение 2017 году на территории Пермского края произошло несколько несчастных случаев, связанных с самовольным подъемом подростков на опоры ЛЭП.



Так, в мае текущего года в селе Насадка Кунгурского района во время уборки территории старшеклассник влез на опору воздушной линии электропередач (ЛЭП). В какой–то момент он потерял равновесие, и, чтобы удержаться, схватился за попавший под руку электропровод. Парень выжил чудом.



Трагический случай произошел в июне этого года в Очерском районе. Двое подростков с целью сделать экстремальное фото самовольно забрались на металлическую анкерную опору ВЛ 110 кВ. В результате приближения к токоведущим частям один из них получил электротравму, несовместимую с жизнью. Второй подросток только по счастливой случайности остался жив.



Еще одно смертельное селфи на ЛЭП было зафиксировано в Кунгурском районе в августе 2017 года. Подросток забрался на железобетонную опору ВЛ 10 кВ, чтобы сфотографироваться, и был смертельно поражен электрическим током.



Как отмечают эксперты, так называемая мода на селфи оказалась весьма опасным увлечением, от которого страдают люди всех возрастов. Подростков особо привлекают фотосессии в экстремальных условиях, в том числе на опорах ЛЭП. Все это представляет собой серьезную опасность и нередко приводит к трагическим последствиям.