В Северных электрических сетях "Кировэнерго" завершается проверка готовности к зиме

В самом большом производственном отделении филиала «Кировэнерго» - «Северных электрических сетях» - завершается работа комиссии, проверяющей готовность к предстоящей зиме. Возглавляет комиссию исполняющий обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала Андрей Пушкарев. В состав комиссии, помимо руководителей технических служб филиала, входят представители Западно-Уральского управления Ростехнадзора и инспектор филиала ПАО «Россети» «Центр технического надзора».



Члены комиссии проверяют исполнение мероприятий по подготовке к ОЗП, в том числе выполнение ремонтной программы, инвестиционной деятельности, программы расчистки и расширения просек, соблюдение требований пожарной и производственной безопасности на энергообъектах, состояние зданий и сооружений, оснащение и комплектацию всем необходимым оперативно-выездных бригад, парк спецтехники. Кроме этого, проверяется готовность отделений к проведению аварийно-восстановительных работ, в том числе, наличие аварийного запаса и состояние резервных источников электроснабжения.



Напомним, ПО «Северные электрические сети» – это производственное отделение филиала «Кировэнерго», отвечающее за электроснабжение 11 северных районов Кировской области: Афанасьевского, Белохолуницкого, Верхнекамского, Лузского, Мурашинского, Нагорского, Омутнинского, Опаринского, Подосиновского, Слободского, Юрьянского. Кроме того, с 2009 года в состав Северных электрических сетей входит Кировский Городской РЭС, обслуживающий крупные подстанции областного центра.



Подготовка к осенне-зимнему периоду в ПО «Северные электрические сети» ведется в течение всего года. Так, за 8 месяцев 2017-го специалисты производственного отделения отремонтировали более 1250 км линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения, выполнили капитальный ремонт 227 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и 9 подстанций класса напряжения 35 и 110 киловольт. Благодаря этим мероприятиям накануне приближающейся зимы была повышена надежность электроснабжения северной части региона, а также таких крупных потребителей как Кировский шинный завод, Кировское машиностроительное предприятие, ПАО «Кировский завод Маяк», завод «Веста», других промышленных предприятий регионального центра. Кроме того, от работы Кировского Городского РЭС ПО «Северные электрические сети» напрямую зависит работа АО «Горэлектросети», обеспечивающего электрической энергией бытовых потребителей города Кирова.



Большое внимание в канун сезона холодов было уделено реализации программы по расчистке просек под трассами воздушных линий электропередачи. Это делается для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия на поросль и падения деревьев на провода. В Северных электросетях общий объем расчистки за 8 месяцев 2017 года составил 698 га.



По итогам проверки будет дана оценка выполнения персоналом производственного отделения основных и дополнительных условий готовности к работе в ОЗП и выдан паспорт готовности. Таким же образом в ближайшие недели будут проверены еще два производственных отделения «Кировэнерго» - Южные и Вятско-Полянские электрические сети. Западные и Яранские электрические сети успешно прошли проверку первыми в период с 28 августа по 1 сентября. По завершении проверок всех производственных отделений в «Кировэнерго» начнет работать комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которая определит качество подготовки к сезону холодов всего кировского филиала электросетевой компании.