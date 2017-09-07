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В институте повышения квалификации Кубаньэнерго состоялся семинар по изучению новых технологий диагностики оборудования кабельных линий

В институте повышения квалификации Кубаньэнерго состоялся семинар по изучению новых технологий диагностики оборудования кабельных линий

7 сентября 2017, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В Энергетическом институте повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» состоялся однодневный семинар по изучению новых технологий диагностики оборудования кабельных линий. Организатором мероприятия выступили энергоинститут и компания «Megger» - ведущее предприятие в России по разработке, изготовлению и поставке современных электротехнических лабораторий и приборов по испытанию, диагностике кабельных линий и подстанционного оборудования.

Основными темами семинара стали современные лаборатории и переносные приборы для диагностики трансформаторов и оборудования подстанций, диагностика кабельных линий 6-10-35 кВ, определение места повреждения, современное трассопоисковое оборудование.

- Тематика семинара актуальна для всех предприятий, обслуживающих кабельные линии и трансформаторные подстанции, - отметил проректор по развитию Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» Анатолий Куркаев. – Наши партнеры презентовали большое количество нового оборудования: мини-лаборатория,  суперсовременная система «Megger TRAX» для измерения параметров трансформаторов, электротехническая лаборатория собственного производства «Русич» для испытания мест повреждений.

В семинаре приняли участие главные инженеры филиалов Кубаньэнерго и специалисты филиалов «НЭСК-электросети». Теоретические и практические занятия по применению оборудования фирмы «Megger» провел коммерческий директор компании Алексей Изотов. Подводя итоги семинара, он отметил большую значимость подобных мероприятий для дальнейшего плодотворного сотрудничеств.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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