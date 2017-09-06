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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" проходит месячник гражданской защиты

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» участвуют в областном месячнике гражданской защиты. Данное мероприятие проводится ежегодно с целью развития и совершенствования форм организаторской работы, обучения персонала филиала и производственных отделений действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, распространения и актуализации знаний в области гражданской обороны.

В ходе подготовки к месячнику в филиале был разработан и утвержден план основных мероприятий, по вопросам подготовки и организованного проведения которых были проведены инструкторско-методические занятия с начальниками служб, отделов, руководителями районных электрических сетей. Кроме того, была оказана учебно-методическая помощь – в структурные подразделения филиала были направлены учебные материалы, памятки и журналы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

В течение месяца в филиале будут организованы занятия, беседы и лекции по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности, обновлены соответствующие стенды и уголки, проведены практические занятия по использованию средств индивидуальной защиты, организован показ учебных фильмов. Пройдет совместное специальное учение по отработке взаимодействия при ликвидации нештатных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках месячника гражданской защиты, примут свыше 2000 сотрудников филиала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети"
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