ВместеЯрче в 9 регионах МРСК Центра и Приволжья

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» активно поддерживает инициативу Минэнерго России, направленную на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде. Ко второму всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче присоединяется все больше филиалов энергокомпании.



Первая волна фестиваля прошла летом. Энергетики побывали на загородных площадках детских оздоровительных лагерей на территории Нижегородской, Тульской, Владимирской областей, Удмуртской республики и в других регионах.



Специалисты МРСК Центра и Приволжья стали участниками тематической смены в ВДЦ «Орленок» в Краснодарском крае и дважды организовали праздник энергосбережения в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина в Нижегородской области. Совместно с нижегородским студенческим энергетическим отрядом «Сила тока» энергетики провели для отдыхающих загородного лагеря эстафеты, брейн-ринг, викторины мастер-классы и опыты по статическому электричеству, магнетизму и измерению энергии, добываемой из фруктов и овощей. Дети подарили гостям творческие номера на тему энергосбережения и свои рисунки.



С наступлением осени мероприятия переместились на площади городов и в учебные заведения, привлекая в ряды участников фестиваля все большее число жителей регионов. К фестивалю #ВместеЯчрче присоединяются целыми городами и поселками.



Например, в Кирове семейный праздник энергосбережения собрал тысячи горожан. В рамках фестиваля энергетики филиала «Кировэнерго» рассказали гостям о необходимости бережного отношения к энергоресурсам и организовали квест «Энергосбережение в быту», принять участие в котором мог каждый ребенок. В игровой форме дети получили знания о важности энергосбережения. Организаторы фестиваля продемонстрировали кировчанам современные энергоэффективные технологии, представили научно-популярные шоу и опыты для детей, мастер-классы, спортивные мероприятия, конкурсы, викторины, концерт и флешмоб. В рамках Года экологии кировские энергетики представили арт-объект – «Анкерную опору» из пластиковых бутылок. Этот экспонат выставки стал главным объектом фото гостей фестиваля. В Калужской области семейный праздник энергосбережения прошел в Медыни. Ребята разгадывали загадки, рисовали мелом на асфальте и демонстрировали свою физическую и умственную энергию, играя в настольный теннис и шахматы.



Мероприятие под названием «Энергия для жизни» провели для старшеклассников сотрудники филиала «Рязаньэнерго» в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького в День знаний. Гости встречи обсудили вопросы важности сохранения природных ресурсов для будущего процветания страны. В Нижегородской области фестиваль затрагивает учебные заведения всех районов. Учащихся ждут не только тематические уроки, но и научно-исследовательские и творческие конкурсы, а также викторины и квесты в образовательных учреждениях. Кроме того, энергетики планируют открыть двери предприятий ТЭК для демонстрации энергосберегающих технологий на производстве.



В филиале «Удмуртэнерго» Всероссийский фестиваль энергосбережения поддержали в преддверии Дня знаний. Дети сотрудников предприятия узнали важные правила бережного отношения к природным ресурсам и приняли участие в художественном флеш-мобе: цветными мелками изобразили на асфальте огромную энергосберегающую лампочку, в которую поместили сюжеты про незаменимость электроэнергии, электробезопасность и важность энергосбережения.



Яркие праздники запланированы во всех регионах присутствия энергокомпании МРСК Центра и Приволжья в сентябре и октябре 2017 года. Гостей фестиваля ждут увлекательные викторины, эстафеты и выставки современного энергоэффективного оборудования. Каждый участник мероприятий сможет присоединиться к подписанию Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России, а также Петиции в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение в России.



Напомним, второй Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки РФ, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России и фонда «Росконгресс». Партнером в организации фестиваля выступает ПАО «Россети». В этом году мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме энергосбережения, пройдут в 75 российских регионах России.