Возобновляемые источники обеспечили энергией 70% домов в Австралии

Такого показателя стране удалось достичь в прошлом финансовом году, сообщает отчет Green Energy Markets. После завершения строительства крупных систем по выработке чистой энергии Австралия сможет обеспечить электричеством от возобновляемых источников уже 90% жилых зданий.



Большая часть чистой энергии (40%) в стране поступает от гидроэлектростанций. На втором месте — ветрогенераторы (31%), а на третьем — солнечные установки на крышах (18%). Еще 10 лет назад Австралия получала лишь 7% электроэнергии от возобновляемых источников. В прошлом году — 17,2%, а в июле этого года — 18,8%. Такие показатели значительно сокращают количество выбросов CO2 — такого же результата можно было бы добиться, если запретить половину автомобилей в стране.



Новые данные собрала исследовательская фирма Green Energy Markets, которая впервые представила Индекс возобновляемой энергетики для Австралии.



По данным аналитиков, в прошлом году чистые источники обеспечили электричеством 70% домов, а после завершения строительства крупных ветровых и солнечных электростанций смогут обеспечивать уже 90%. Пока Австралия мало использует потенциал солнечных электростанций — они обеспечивают менее 2% общей потребности (включая промышленность и сферу услуг) в электричестве.



В стране строится несколько крупных объектов для получения чистой энергии. Так, GE собирается построить в Австралии крупнейшую ветровую электростанцию мощностью 453 МВт. В Южной Австралии планируют оборудовать самую большую в мире солнечную электростанцию мощностью 330 МВт.



В стране также растет популярность солнечных панелей на крышах — ими оборудована почти четверть домов. Австралийские ученые прогнозируют, что к 2050 году австралийцы ежегодно будут потреблять 30-45% электроэнергии от солнечных модулей на крышах и домашних систем хранения энергии.



Аналитики Green Energy Markets предполагают, что к концу 2018 года 20% энергии в Австралии будет поступать из возобновляемых источников. Таких результатов страна собиралась добиться только к 2020 году, отмечает Guardian.



Источник: Хайтек

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