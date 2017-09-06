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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За 8 месяцев 2017 года забывчивым абонентам АО "Карачаево-Черкесскэнерго" начислена пеня на сумму более 1,5 миллиона рублей

За 8 месяцев 2017 года забывчивым абонентам АО Карачаево-Черкесскэнерго начислена пеня на сумму более 1,5 миллиона рублей

7 сентября 2017, 15:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

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В августе текущего года АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») начислило своим абонентам-физическим лицам около 205,5 тыс. руб. пени. Из этой суммы потребители уже оплатили около 160 тыс. руб.

С начала года – за 8 месяцев - сумма пени,  начисленной абонентам частного сектора за просрочку платежей гарантирующему поставщику электроэнергии КЧР, составила более 1,5 млн руб. Из них потребители уже оплатили более 1,2 млн руб.

Если бы не накопленные долги за электроэнергию, граждане могли бы потратить свои деньги на другие нужды, однако, допустив просрочку платежей, сами наказали себя, поскольку, помимо погашения задолженности, вынуждены были оплатить и пеню.

Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминает своим абонентам, что начисление пени - это штрафная санкция, которая применяется к потребителям энергоресурса в случае просрочки платежей. Согласно действующему законодательству, при задержке на 3 месяца оплаты за предоставленные энергокомпанией услуги абонентам – физическим лицам начисляется пеня, которая составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. С четвертого месяца просрочки платежей за потребленный энергоресурс наказание становится более жестким – пеня возрастает до 1/130 ставки рефинансирования, что составляет 23% годовых. Из этого следует: выгоднее своевременно и в полном объеме оплачивать счета за электроэнергию, не допуская роста задолженности.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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