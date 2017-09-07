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Новости компаний

1 сентября компании "Элком-Электро" исполнилось 25 лет!

1 сентября компании Элком-Электро исполнилось 25 лет!

8 сентября 2017, 17:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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Элком-Электро

Элком-Электро

Элком-Электро

Элком-Электро

 25 лет – это серьезная дата! Можно обернуться назад и увидеть, какой огромный путь пройден, какая огромная работа проделана, какой результат достигнут на сегодняшний день.

Сегодня компания «Элком-Электро» это 4 офиса продаж, свыше 50 проверенных поставщиков, 18 000 кв. м. складских площадей, более 7000 товарных позиций в наличии и 520 сотрудников, которыми мы гордимся!

Свой юбилей компания отметила в Санкт-Петербурге, приурочив его к открытию филиала.

Празднование прошло с размахом. Была организована игра «Форт Боярд». Мы взбирались по стенам, разгадывали загадки, соревновались с мастерами игр, перебирались по троллею из окна в окно, плавали на каноэ и много другое, чтобы получить заветный ключ. В итоге, мы взяли сокровища форта. Все 20 команд получили колоссальное удовольствие!

На традиционном банкете, после игры, сотрудники компании приготовили подарки в виде видеороликов, сценок, конкурсов, песен. Праздник прошел в веселой и теплой атмосфере.

Нас поздравили Партнеры. Поздравление от компании «Конкорд» было неожиданным и приятным.  Представители компании с шарами и гармонью встретили нас на перроне Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Торт от Компании EKF, в виде символа Кабельного центра Мытищи – машины с катушкой кабеля, стал для нас приятным сюрпризом.

От лица всего коллектива компании благодарим Партнеров за поздравления!

Поздравляем сотрудников «Элком-Электро» с нашим юбилеем! 

Компания: ООО "Элком-Электро"
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