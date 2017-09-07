АО "Калмэнергосбыт": дебиторская задолженность потребителей - под строгим контролем

8 сентября 2017, 09:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») по итогам 8 месяцев 2017 г. взыскало со злостных неплательщиков более 42,2 млн руб. Всего за указанный период в арбитражные суды и суды общей юрисдикции региональный гарантпоставщик подал 522 иска на общую сумму 46,4 млн руб., в том числе к бытовым потребителям (население) - 296 исков на 694 тыс. руб. и 226 исков - к прочим потребителям на сумму 45,7 млн руб.
По состоянию на 1 сентября 2017 года, с учетом прошлых периодов, судебные инстанции удовлетворили 525 исковых заявлений на общую сумму 42,2 млн руб., в том числе 292 иска - к физическим лицам на сумму 726 тыс. руб. и к прочим потребителям - на сумму 41,5 млн руб. Из взысканной суммы 20,7 млн руб. уже поступили на расчетный счет регионального гарантпоставщика. На стадии рассмотрения находится еще 525 исков на общую сумму 52,8 млн руб.
АО «Калмэнергосбыт» продолжает проводить мониторинг и держать на строгом контроле своевременность и полноту оплаты текущего потребления электроэнергии, а также динамику дебиторской задолженности потребителей перед региональным гарантпоставщиком.
На необходимость укрепления платежной дисциплины и ликвидацию дебиторской задолженности за потребленные энергоресурсы особо было указано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа, состоявшемся в марте 2016 года, и закреплено протоколом.
Управляющий директор АО «Калмэнергосбыт» Игорь Деревенченко сделал акцент на дальнейшем тесном взаимодействии регионального гарантпоставщика со Службой судебных приставов РК и усилении работы со злостными неплательщиками в интересах добросовестных потребителей электроэнергии степного региона страны.