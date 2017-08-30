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АО "МКФ" получило сертификат соответствия требованиям ПАО "ФСК ЕЭС"

Москабельмет, Москабель-Фуджикура, ФСК ЕЭС, кабель, сертификация, оптический кабель

АО «МКФ» получен сертификат соответствия на марки оптического кабеля ОКСД и ОКСД-Т (с трекингостойкой оболочкой) в системе добровольной сертификации «Российский энергетический комплекс».

Сертификат подтверждает, что выпускаемые МКФ оптические самонесущие диэлектрические кабели марок ОКСД и ОКСД- Т, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, совместно с арматурой производства АО «ЭССП» и ООО «Дельфос» и оптическими муфтами типа МТОК (исп. АВ с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь», могут применяться для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35кВ и выше.

Сертификат соответствия выдан органом по сертификации АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Оптический кабель ОКСД в разделе ПРОДУКЦИЯ.

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Компания: АО "Москабель-Фуджикура"
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