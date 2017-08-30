АО "МКФ" получило сертификат соответствия требованиям ПАО "ФСК ЕЭС"

8 сентября 2017, 15:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА, ФСК ЕЭС, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
АО «МКФ» получен сертификат соответствия на марки оптического кабеля ОКСД и ОКСД-Т (с трекингостойкой оболочкой) в системе добровольной сертификации «Российский энергетический комплекс».
Сертификат подтверждает, что выпускаемые МКФ оптические самонесущие диэлектрические кабели марок ОКСД и ОКСД- Т, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, совместно с арматурой производства АО «ЭССП» и ООО «Дельфос» и оптическими муфтами типа МТОК (исп. АВ с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь», могут применяться для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35кВ и выше.
Сертификат соответствия выдан органом по сертификации АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Оптический кабель ОКСД в разделе ПРОДУКЦИЯ.