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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Адыгейский филиал Кубаньэнерго подвел итоги летней кампании по профилактике детского электротравматизма

Адыгейский филиал Кубаньэнерго подвел итоги летней кампании по профилактике детского электротравматизма

8 сентября 2017, 14:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Сотрудники Адыгейских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в период летних каникул обучили основам электробезопасности свыше 650 детей и подростков.

Энергетики провели 18 уроков в пришкольных и оздоровительных лагерях, детских садах на территории ответственности филиала (шесть районов Республики Адыгеи и Краснодарского края). Ряд совместных акций по безопасной жизнедеятельности были проведены с представителями региональных МЧС и пожарных служб.

Во время занятий энергетики с помощью адаптированных под различные возрастные группы презентаций, мультипликационных фильмов рассказали ребятам о роли электричества в жизни человека, правилах обращения с электроприборами, поведения вблизи энергообъектов. Для закрепления знаний детям были вручены иллюстрированные картинками предупреждающие плакаты и флаеры.

– Работа по профилактике электротравматизма на энергообъектах Кубаньэнерго как для детей и подростков, так и для различных групп населения проводится постоянно. Посредством встреч, распространения через средства массовой информации предупреждающих памяток мы рассказываем о самых необходимых правилах, которые надо соблюдать, чтобы обезопасить себя и своих близких от поражения электрическим током, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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