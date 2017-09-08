Адыгейский филиал Кубаньэнерго подвел итоги летней кампании по профилактике детского электротравматизма

8 сентября 2017, 14:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Сотрудники Адыгейских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в период летних каникул обучили основам электробезопасности свыше 650 детей и подростков.
Энергетики провели 18 уроков в пришкольных и оздоровительных лагерях, детских садах на территории ответственности филиала (шесть районов Республики Адыгеи и Краснодарского края). Ряд совместных акций по безопасной жизнедеятельности были проведены с представителями региональных МЧС и пожарных служб.
Во время занятий энергетики с помощью адаптированных под различные возрастные группы презентаций, мультипликационных фильмов рассказали ребятам о роли электричества в жизни человека, правилах обращения с электроприборами, поведения вблизи энергообъектов. Для закрепления знаний детям были вручены иллюстрированные картинками предупреждающие плакаты и флаеры.
– Работа по профилактике электротравматизма на энергообъектах Кубаньэнерго как для детей и подростков, так и для различных групп населения проводится постоянно. Посредством встреч, распространения через средства массовой информации предупреждающих памяток мы рассказываем о самых необходимых правилах, которые надо соблюдать, чтобы обезопасить себя и своих близких от поражения электрическим током, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.