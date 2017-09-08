Алексей Текслер принял участие в запуске первой крупной солнечной электростанции в Астраханской области

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в составе делегации под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича принял участие в официальном запуске солнечной электростанции (СЭС) «Заводская». Это первый проект, реализованный новым игроком на российском рынке солнечной энергетики, – компанией ООО «Солар Системс».



Развитие возобновляемой энергетики является глобальным и долгосрочным трендом. Россия, как один из ключевых игроков на энергетических рынках, в 2015 году вступила в Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) и сегодня активно наращивает технологические и производственные компетенции в этой сфере для выхода отечественных компаний на международную арену.



Расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является также и одним из стратегических приоритетов во внутренней энергетической политике, в том числе для повышения экономической эффективности энергоснабжения удаленных и изолированных энергорайонов.



Для этого в стране уже действуют и постоянно совершенствуются механизмы государственной поддержки «зелёной» энергетики, направленные в первую очередь на локализацию в России производства необходимого генерирующего и вспомогательного оборудования. Проводимая политика дает свои результаты – год за годом в отрасль приходят новые крупные компании, наблюдается положительная динамика в увеличении суммарной мощности вводимых объектов. Всего к 2024 году в соответствии с действующими механизмами, прежде всего договорами поставки мощности ВИЭ, должно быть введено более 5,5 ГВт мощности объектов возобновляемой энергетики.



СЭС «Заводская» мощностью 15 МВт стала первой крупной солнечной электростанцией в Астраханской области и соответствует установленным требованиям по локализации. На электростанции установлено более 56 тыс. мультикремниевых фотоэлектрических модулей, изготовленных из высокочистого кремния, произведенного на заводе в Московской области. Электротехническое оборудование и опорные конструкции также являются продукцией российских поставщиков.



Всего до 2020 года ООО «Солар Системс» планирует построить и ввести в эксплуатацию в России 15 СЭС суммарной мощностью 335 МВт. В дальнейшем планируется выход на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. Всё это в совокупности с перспективами дальнейшего расширения компанией производства в России будет способствовать достижению стоящих перед страной задач по развитию высокотехнологичных секторов промышленности.