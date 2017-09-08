Энергетики напоминают: заключение договора поставки электроэнергии при покупке квартир в новостройках – обязательно!

Специалистами АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») регулярно проводится работа по предупреждению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии в новостройках г. Владикавказа.



Граждане республики все чаще приобретают недвижимость в возведенных с соблюдением всех современных требований многоквартирных домах. Вместе с тем, купив новое жилье, не все новоселы стремятся сразу заключить договор с поставщиком электроэнергии в их квартиры и начать пользование ресурсом так, как того требует законодательство. В настоящее время в списках, составленных энергетиками, насчитывается более шестидесяти новых домов, где не все жители должным образом оформили свои взаимоотношения с гарантпоставщиком региона.



По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Андрея Ерешкина, большую роль в возникновении подобных проблемных ситуаций играют недобросовестные строительные компании, которые игнорируют свои договорные обязательства перед АО «Севкавказэнерго», сдавая объект в эксплуатацию, иногда даже не уведомив энергопоставщика региона.



«Вместе с тем, хотелось бы отметить, что подтверждением того, что можно соблюдать все договорные обязательства, служат добропартнерские взаимоотношения с такими строительными организациями, как ЗАО «СТМ», ООО «СТК-59», ООО «СУ 1». Гарантпоставщик региона, в свою очередь, всегда готов пойти навстречу в решении вопросов, входящих в компетенцию нашей организации», - подчеркнул Андрей Ерешкин.



Для заключения договора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической энергии), открытия лицевого счета лицу, намеревающемуся заключить договор, необходимо обратиться к гарантирующему поставщику электроэнергии или в его районное (городское) энергосбытовое отделение по территориальному признаку.



При себе необходимо иметь копии следующих документов:



Для физических лиц:



1. Копию документа, подтверждающего право собственности



2. Паспорт счетчика (копия)



3. Копию паспорта



4. Акт допуска приборов учета в эксплуатацию



Для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)



1. Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)



2. Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе (ИНН)



3. Паспорт гражданина РФ, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин



4. Выписка из Единого государственного реестра юридического лица (индивидуальных предпринимателей)



5. Банковские реквизиты



6. Документы, подтверждающие право на данное жилье



7. Акт о технологическом присоединении и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей



8. Акт допуска приборов учета в эксплуатацию.