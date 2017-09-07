Энергетики ульяновского филиала ПАО "МРСК Волги" провели совместное учение

8 сентября 2017, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, УЧЕНИЯ
Во всех производственных отделениях филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» прошло совместное учение по ликвидации нарушений электроснабжения вследствие опасных метеорологических явлений. Основная цель учения – повышение эффективности работы оперативного штаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям филиала по устранению последствий технологических нарушений в работе электросетевого комплекса.
По условиям тренировки неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся налипанием снега на проводах и образованием гололеда, привели к отключению 24 воздушных линий электропередачи сразу в нескольких районах области. Отключения произошли из-за многочисленных падений опор с обрывом проводов и грозозащитных тросов. Из-за технологического нарушения прекратилась подача электроэнергии в 77 населенных пунктах Ульяновской области с общей численностью населения 25 899 человек.
На заседании оперативно штаба филиала «Ульяновские РС» было принято решение о немедленной отправке аварийно-восстановительных бригад для ликвидации последствий непогоды. Всего в совместном учении было задействовано 189 сотрудников, 22 бригады, 7 единиц резервных источников электроснабжения общей мощностью 289 кВт, в полную готовность приведено 53 единицы спецтехники. Социально значимые объекты населенных пунктов были оперативно подключены к резервным источникам электроснабжения.
По результатам учения все задействованные службы и сотрудники филиала успешно справились с поставленной задачей, электроснабжение условно-отключенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.