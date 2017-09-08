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Отраслевые новости: Энергетика

"ЭнергосбыТ Плюс Самара" планирует начать процедуру банкротства МУП "ЖЭС"

ЭнергосбыТ Плюс Самара планирует начать процедуру банкротства МУП ЖЭС

8 сентября 2017, 17:24
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В данный момент долг этого муниципального перепродавца тепловой энергии, производимой Сызранской ТЭЦ «Т Плюс», составляет 495 миллионов рублей. Эта сумма примерно равна 10 месяцам бесплатного получения сызранскими потребителями тепла от энергокомпании. Договоренности о реструктуризации данной задолженности неплательщиком в августе были нарушены, что является обычной практикой для упомянутого МУП, а рост долга с начала 2017 года составил более 92 млн. рублей.

Энергокомпания уже подала к неплательщику судебных исков на общую сумму 415 миллионов рублей. В случае, если задолженность не будет в ближайшее время погашена, планируется начать процедуру банкротства МУП «ЖЭС».

«Ни в Самаре, ни в Тольятти нет примера настолько систематического нарушения договоренностей об оплате полученного тепла. Поскольку речь идет о муниципальной компании, то мы рассматриваем и возможность привлечения к субсидиарной ответственности администрации Сызрани, - отметил директор «ЭнергосбыТ Плюс Самара» Константин Николаевич Дзюин. - По нашей статистике население на прямых договорах оплачивает 97% своего потребления, но в случае МУП «ЖЭС» мы получаем лишь 74,6% от выставленных счетов. Возможно, что правоохранительные органы смогли бы раскрыть секрет этой сызранской долговой аномалии».

Глава городского округа Сызрань и Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области уже уведомлены официальными письмами о подготовке к процедуре банкротства МУП «ЖЭС».

Компания: ПАО "Т Плюс"
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