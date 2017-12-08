Филиал "Калугаэнерго" повышает надежность электроснабжения потребителей Боровского района

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8 сентября 2017, 16:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО
В ходе подготовки электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 г.г. особое внимание уделено районам Калужской области, электросети которых пострадали от «ледяного дождя» в ноябре 2016 года. Так, для повышения надежности электроснабжения потребителей Боровского района энергетики выполняют комплекс мероприятий.
В сети 35-220 кВ при подготовке к зиме завершается комплексный капитальный ремонт ПС 220 кВ «Созвездие» и 110 кВ «Строительная», от которых запитаны бытовые и промышленные потребители Боровского района, в том числе индустриальный парк «Ворсино», фабрика «БРВ-мебель», крупная дорожная компания. Для минимизации риска технологических нарушений на воздушных линиях электропередачи из-за падения веток и деревьев на провода ведется расширение трасс на ВЛ 35 кВ «Вега-Тишнево», а также расчистка просек на ВЛ 110 кВ «ОТЭЦ-Созвездие», ВЛ 35 кВ «Кременская-Федорино».
В распределительных сетях района произведена расчистка просек на площади более 29 га, отремонтировано 28 трансформаторных подстанций, заменено 33 опоры и 96 изоляторов. Выполнен капитальный ремонт более 67 км ВЛ 0,4-10 кВ, в том числе 40 км ВЛ 10 кВ, от которых осуществляется электроснабжение улиц Некрасова, Московская, Речной переулок в городе Боровске, а также поселка Институт, деревень Беницы, Каверино, Комлево, СНТ «Нагорное», 11 абонентских ТП.
Дополнительный запас прочности электросетям Боровского района обеспечивается также за счет выполнения мероприятий инвестиционной программы, в рамках которой до конца года будет выполнена реконструкция 19,6 км ВЛ 0,4-10 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения 29 сельских населенных пунктов и 11 садоводческих товариществ.
Все работы по подготовке электросетей Боровского района к зиме ведутся в строгом соответствии с графиками, в полном объеме и с надлежащим качеством. Их выполнение позволит повысить надежность электросетевого комплекса района накануне наступления сезона холодов.