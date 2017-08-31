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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высоко оценил готовность МРСК Юга к энергообеспечению объектов чемпионата мира по футболу – 2018

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высоко оценил готовность МРСК Юга к энергообеспечению объектов чемпионата мира по футболу – 2018

8 сентября 2017, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, ЧМ-2018

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В ходе выездного совещания по вопросам готовности объектов инженерной инфраструктуры к обеспечению предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году делегация под руководством губернатора Ростовской области Василия Голубева посетила новую подстанцию 110/10 кВ «Спортивная». Губернатор высоко оценил современное оснащение энергообъекта и готовность МРСК Юга.

В ходе осмотра подстанции генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев и руководитель ростовского филиала компании Сергей Чекмарев рассказали об уникальном для распределительного сетевого комплекса региона оборудовании, его безопасности для персонала и возможностях дистанционно управления.

ПС «Спортивная» обеспечит электроснабжение нового стадиона «Ростов-Арена», а также объектов спортивной и туристической инфраструктуры. Впоследствии мощности подстанции дадут свет и энергию всей развивающейся левобережной части Ростова-на-Дону.
Уровень подстанции соответствует мировым стандартам. При ее строительстве и оснащении применялись передовые, высокотехнологичные решения, направленные на повышение надежности энергообъекта и снижение операционных расходов при его эксплуатации. Порядка 97% первичного оборудования подстанции отечественного производства. Успешная реализация проекта всего за 12 месяцев стала возможна благодаря эффективному взаимодействию энергокомпании и Правительства региона.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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