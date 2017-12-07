КАМАЗ передал Мосгортрансу электробус второго поколения

В рамках международной выставки коммерческого автотранспорта Comtrans 2017 состоялась торжественная церемония передачи обновленного электробуса КАМАЗ и станции быстрой зарядки Мосгортрансу.



Электробус второго поколения KAMAЗ-6282, разработанный КАМАЗом совместно с московской инжиниринговой компанией Drive Electro, передан в опытную эксплуатацию Мосгортрансу сроком на два месяца, передает пресс-служба КАМАЗа. В церемонии приняли участие генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и генеральный директор Drive Electro Сергей Иванов.



Электробус КАМАЗ и станция для его зарядки созданы специально для Правительства Москвы в рамках реализации Меморандума о создании Национального консорциума развития автономного подключенного электрического транспорта, подписанного в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года. Основная цель консорциума – разработка и организация производства электробусов, а также развитие российского рынка автономного электротранспорта.



«Экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации являются явным преимуществом камазовского электробуса перед традиционными автобусами с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому еще в 2015 году, при передаче первого электробуса КАМАЗ в опытную эксплуатацию, к этой модели и перспективам развития нового типа транспорта в столице был проявлен высокий интерес», – отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.



Он также пояснил, что сегодня компания передает уже электробус второго поколения с обновленным интерьером, где учтены все замечания и пожелания перевозчиков. При этом КАМАЗ уже сейчас готов оперативно запустить модель в серийное производство и оказать содействие в обновлении транспортной инфраструктуры Москвы.



«Мосгортранс на постоянной основе проводит испытания инновационного транспорта и дает производителям качественную обратную связь. Сегодня мы активно работаем над созданием технического задания электробуса, полностью удовлетворяющего потребностям Москвы, и результаты испытаний опытных образцов нам в этом помогают. Уверен, новая модель, которую мы приняли на тестовую эксплуатацию, станет еще одним шагом к появлению нового вида экологичного транспорта в столице», ‒ заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.



Гендиректор Drive Electro Сергей Иванов выразил уверенность, что обновленный KAMAЗ-6282 успешно пройдет опытную эксплуатацию на улицах Москвы. «Образец полностью готов к запуску в серийное производство и отвечает всем требованиям, предъявляемым сегодня к городскому электротранспорту. А благодаря станции ультрабыстрой зарядки электробус может оставаться на маршруте 24 часа в сутки при любых погодных условиях. При этом важно отметить, что круглосуточная эксплуатация никак не отразится на сроке службы аккумуляторной батареи», – сказал он.



Электробус оснащен литий-титанатными аккумуляторными батареями. При производстве этих компактных, но мощных аккумуляторов, выделяется минимальное количество углекислого газа. При этом срок службы таких батарей – 20 000 циклов полного заряда/разряда. Поэтому электробус считается самым экологически безопасным видом современного общественного транспорта.



Транспортное средство, оснащенное таким накопителем, может работать даже в сложных погодных условиях, поскольку подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется при температуре от –40°С без дополнительных систем подогрева. Таким образом, электробус может перевозить пассажиров круглый год.



Максимальный запас хода электробуса составляет 70 км. На подзарядку, которая проводится на конечных станциях маршрута или в депо, требуется всего 6-20 минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей.



Помимо этого, новый электробус отличается от своих предшественников видоизмененным просторным салоном – в нем отсутствует шахта моторного отсека, что позволило увеличить общее количество посадочных мест. Также он адаптирован для маломобильной категории граждан, оборудован видеокамерами и спутниковой навигацией.