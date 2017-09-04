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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Команды участников Международных соревнований приступили к тренировкам на этапах

Команды участников Международных соревнований приступили к тренировкам на этапах

8 сентября 2017, 14:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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Команды участников XIV Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ государств-участников СНГ приступили к плановым тренировкам на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго». В программе соревнований на это отведено три дня.

За это время каждая из шести бригад пройдет все 8 этапов по одному разу. Во время тренировок участники соревнований детально знакомятся с заданием этапа, устройствами и приспособлениями, применяемыми средствами защиты и тренируются в части их применения, а также разбирают алгоритм выполнения соревновательного задания. Cудьи готовы ответить на все вопросы, касающиеся прохождения этапа и оформления документации. img_2246.jpgТренировки команд перед началом соревнований позволят участникам адаптироваться на месте, выявить и устранить неточности в своем алгоритме выполнения работ.

Официальный старт соревнований будет дан 11 сентября. XIV Международные соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ государств-участников СНГ проходят в Пензе с 05 по 15 сентября. В них принимают участие шесть команд, представляющие электроэнергетические компании Республики Беларусь (ГПО «Белэнерго»), Грузии (АО «Теласи»), Республики Казахстан (АО «Самрук-энерго»), Кыргызской Республики (ОАО «Северэлектро»), Российской Федерации (ПАО «Россети») и Республики Узбекистан (АО «Узбекэнерго»). Соревнования, имеющие статус международных, проводятся на площадке ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» во второй раз. Впервые международные команды электромонтеров по ремонту и обслуживанию воздушных линий 110 кВ и выше выступали на полигоне «Пензанерго» в 2011 году.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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