МОЭСК установила зарядную станцию для электромобилей в гостиничном комплексе "Измайлово"

8 сентября 2017, 10:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, МОЭСК, МОЭСК-EV
ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в рамках партнерского проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта «МОЭСК-EV» установила зарядную станцию для электромобилей на территории гостиничного комплекса Измайлово «Альфа».
Комплекс Измайлово «Альфа» стал первым российским гостиничным комплексом, который поддержал проект «МОЭСК-EV».
Станция стандарта «Mode 3», оснащенная двумя разъемами для зарядки (Mennekes и евророзетка), установлена на парковке у корпуса Альфа 4* и доступна не только для гостей комплекса, но и для всех владельцев электромобилей. Доступ к зарядке осуществляется при помощи специальной карты клиента «МОЭСК-EV», а парковочное место на время зарядки электромобиля предоставляется бесплатно.
«Выбирая место установки зарядных станций, мы в первую очередь опираемся на потребительский спрос и удобство их использования. Специфика работы гостиницы такова, что владельцы оставляют здесь свой транспорт на длительный период, в связи с чем, установленная станция дозарядки будет особо востребована. Следуя условиям партнерской программы «МОЭСК», владельцы комплекса предоставили возможность заряжаться не только своим гостям, но и всем владельцам карт «МОЭСК-EV». В перспективе станцией смогут воспользоваться и работники гостиницы для подзарядки корпоративных электромобилей», – отметил заместитель директора по автоматизации бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» Сергей Степнов.
На сегодняшний день в рамках развития сети «МОЭСК-EV» на территории Москвы и Московской области установлено порядка 40 зарядных станций для электромобилей.
Справочно
ПАО «МОЭСК» с 2011 года реализует на территории г. Москвы и Московской области проект «МОЭСК-EV» по развитию зарядной инфраструктуры для электромобильного транспорта. Доступ к зарядным станциям компании осуществляется при помощи специальной карты клиента, которую владельцы электромобилей могут бесплатно получить в центральном клиентском офисе компании. Актуальная карта размещения станций размещена на сайте компании www.moesk.ru разделе «Специальные проекты/МОЭСК-EV».