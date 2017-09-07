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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК установила зарядную станцию для электромобилей в гостиничном комплексе "Измайлово"

МОЭСК установила зарядную станцию для электромобилей в гостиничном комплексе Измайлово

8 сентября 2017, 10:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, МОЭСК, МОЭСК-EV

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ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в рамках партнерского проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта «МОЭСК-EV» установила зарядную станцию для электромобилей на территории гостиничного комплекса Измайлово «Альфа».

Комплекс Измайлово «Альфа» стал первым российским гостиничным комплексом, который поддержал проект «МОЭСК-EV».

Станция стандарта «Mode 3», оснащенная двумя разъемами для зарядки (Mennekes и евророзетка), установлена на парковке у корпуса Альфа 4* и доступна не только для гостей комплекса, но и для всех владельцев электромобилей. Доступ к зарядке осуществляется при помощи специальной карты клиента «МОЭСК-EV», а парковочное место на время зарядки электромобиля предоставляется бесплатно.

«Выбирая место установки зарядных станций, мы в первую очередь опираемся на потребительский спрос и удобство их использования. Специфика работы гостиницы такова, что владельцы оставляют здесь свой транспорт на длительный период, в связи с чем, установленная станция дозарядки будет особо востребована. Следуя условиям партнерской программы «МОЭСК», владельцы комплекса предоставили возможность заряжаться не только своим гостям, но и всем владельцам карт «МОЭСК-EV». В перспективе станцией смогут воспользоваться и работники гостиницы для подзарядки корпоративных электромобилей», – отметил заместитель директора по автоматизации бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» Сергей Степнов.

На сегодняшний день в рамках развития сети «МОЭСК-EV» на территории Москвы и Московской области установлено порядка 40 зарядных станций для электромобилей.

Справочно

ПАО «МОЭСК» с 2011 года реализует на территории г. Москвы и Московской области проект «МОЭСК-EV» по развитию зарядной инфраструктуры для электромобильного транспорта. Доступ к зарядным станциям компании осуществляется при помощи специальной карты клиента, которую владельцы электромобилей могут бесплатно получить в центральном клиентском офисе компании. Актуальная карта размещения станций размещена на сайте компании www.moesk.ru разделе «Специальные проекты/МОЭСК-EV».

Компания: ПАО "МОЭСК"

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