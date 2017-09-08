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Министр энергетики РФ Александр Новак пригласил участников Восточного экономического форума на РЭН 2017

Министр энергетики РФ Александр Новак пригласил участников Восточного экономического форума на РЭН 2017

8 сентября 2017, 16:32
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2017, РЭН-2017

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак пригласил участников и гостей панельной дискуссии Восточного экономического форума 2017 «Умная» энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты» принять участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», который состоится в Москве с 3 по 7 октября 2017 года.

В ходе выступления Министр отметил, что в последние годы наблюдается рост энергопотребления в мире, который сопровождается повышением качества жизни, при этом значительная часть населения все еще не имеет доступа к энергии. «Мы видим, что замедляются темпы роста потребления энергии относительно темпов роста экономики. В ближайшие 20 лет мировая экономика вырастет в два раза, а потребление энергии - всего на 30%», - сообщил Александр Новак.

По мнению главы Минэнерго России, «умная энергетика» - это соединение традиционной энергетики с достижениями IT-технологий.

«Умная энергетика» используется и в процессе добычи, и в процессе переработки углеводородов. Многие компании оцифровывают процесс производства, что позволяет повышать эффективность и снижать энергоемкость. В итоге «умная энергетика» дает дополнительные возможности повышения эффективности как для производителей, так и для потребителей», - пояснил Министр.

О перспективах развития традиционной и возобновляемой энергетики, «умных» технологиях в отрасли будет идти речь в формате панельных дискуссий в рамках РЭН 2017.

Компания: РЭН-2017
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