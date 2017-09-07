Объем инвестиций в Дальневосточном федеральном округе в первом полугодии 2017 года вырос на 20%

7 сентября 2017 года, состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума. На его открытии выступил с приветственным словом Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства обозначил перспективы сотрудничества на Дальнем Востоке и подходы России к региональной экономической интеграции, в том числе, в контексте создания евразийского пространства. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



Владимир Путин отметил возрастающий интерес со стороны мировой общественности к Восточному экономическому форуму. По его словам, в этом году мероприятие посетили гости из более чем 60 стран. Он подчеркнул, что динамичный рост и обновление Дальнего Востока является важнейшей частью стратегии по наращиванию конкурентоспособности страны и ее экономики.



Президент сообщил, что за последние 4 года было принято 19 федеральных законов для работы по подъему региона. Существующая законодательная база позволяет повысить эффективность специальных механизмов, запущенных на Дальнем Востоке. Так создание территорий опережающего развития и получение статуса порто-франко свободного порта Владивосток открыло новые возможности для прихода в макрорегион российских и иностранных инвесторов, что позволило ускорить запуск проектов и снизить издержки их реализации.



"Результаты есть: за последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средний рост, средние показатели роста по Российской Федерации – это 8,6 процента. Валовый региональный продукт вырос на 4,2 процента. В текущем 2017 году динамика позитивная, более того – нарастающая. Так, инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20 процентов", - поделился Президент.



В качестве примеров развития региона Владимир Путин привел реализуемые крупные проекты, такие как судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае и газохимический кластер в Приамурье.



В рамках текущего форума также подписан пакет соглашений о сотрудничестве, и Владимир Путин выразил надежду, что обсуждаемые планы и инвестиционные решения воплотятся в успешные предприятия, заводы, объекты инфраструктуры и будут способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни в регионе.



«Вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов всё это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира» - сказал глава России.



Он подчеркнул, что российская сторона настроена на углубление инвестиционных, торговых, финансовых связей со всеми партнёрами, как с восточного, так и с западного берегов Тихого океана. В рамках работы по повышению инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток был принят ряд стимулирующих мер.



«Предлагаю для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток 10 и более 10-ти миллионов долларов, предусмотреть упрощённый порядок предоставления российского гражданства» - сказал Владимир Путин.